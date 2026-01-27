जब ज्योतिष ने मुन्ना का हाथ देखकर कहा-बेटा तुम बहुत पढ़ोगे, जवाब सुनकर हो जाएंगे हैरान!

> कर्मचारी: सर मैंने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक भी नहीं करवाया, फिर भी मेरे अकाउंट में गैस की 200 रुपये सब्सिडी आ गई.

बॉस: वह सब्सिडी नहीं है, तुम्हारा इंक्रीमेंट लगा है.

> छगन : मैं यहां नहीं रहूंगा! इतना छोटा सा कमरा.

ना तो कोई खिड़की है ओर ना बाथरूम! मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए.

वेटर : लेकिन सर ये तो…

छगन : नहीं-नहीं, मुझे पैसे वापस दे दो!

वेटर : अबे ऊपर रूम में तो चलिए, यह तो लिफ्ट है!

> एक कंजूस सेठ जब मरने को हुआ तो एक रिश्तेदार ने कहा- अब तो आप मर ही रहे हैं, जाते-जाते समाज के लिए कुछ दे जाइए.

सेठ – अब जान तो दे रहा हूं , इससे ज्यादा क्या चाहिए समाज को!

> ज्योतिषी मुन्ना का हाथ देखकर- बेटा तुम बहुत पढ़ोगे.

मुन्ना- पढ़ तो मैं 4 साल से रहा हूं,

ये बताओ कि pass कब होऊंगा?

> एक बूढ़ी औरत ATM के पास गप्पू से बोली: बेटा मेरा बैलन्स चेक करना !

गप्पू ने उसे धक्का दे दिया, बूढ़ी औरत गिर गई !

गप्पू: आपका बैलन्स खराब है !

> लड़का :- मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता. घर वाले नहीं मान रहे.

लड़की:- तुम्हारे घर में कौन-कौन है?

लड़का:- एक बीवी और 2 बच्चे.

> एक गरीब आदमी बोला: – ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी!

अचानक यमदूत आया और बोला: – तुम्हारी जान लेने आया हूं.

आदमी बोला: – लो अब ग़रीब आदमी मज़ाक भी नहीं कर सकता?

> गर्लफ्रेंड – मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया …

बॉयफ्रेंड – अरे वाह …कौन सी कंपनी का??

गर्लफ्रेंड – लावारिस !!!

लड़का बेहोश होते होते बचा …और बोला…..

अरे बेवकूफ लड़की... वो लावारिस नहीं lava iris hai ….

> पापा- कितनी फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया था.

बेटा – 7.9 का.

पापा – अरे वाह बेटा, आजकल तो भूकंप भी तेरे नंबर से ज्यादा आने लगे.

