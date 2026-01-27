scorecardresearch
 
Funny Jokes: संजू के सवाल का बीवी ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर पेट पकड़कर हंसेंगे आप

कहते हैं हंसना और हंसाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन हंसने-हंसाने के लिए माहौल की जरूरत होती है. हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही चटपटे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका चेहरा खिलखिला उठेगा.

>डॉक्टर - कहिए कैसे आना हुआ...
राजू- डॉक्टर साहब लिवर में बहुत दर्द हो रहा है.
डॉक्टर- शराब पीते हो?
राजू- हां- हां बिल्कुल पर छोटा पैक ही बनाना.

 

>किडनैपर - तुम्हारा बेटा अब हमारे कब्जे में है...!
मां- बात करवाना जरा उससे...
किडनैपर ने बेटे को फोन दिया...
मां- तू वहां क्या कर रहा है, अब धनिया लाके कौन देगा मुझे..?

>चीनू उदास बैठा था...
मीनू- क्या हुआ, उदास क्यों बैठा है...?
चीनू- क्या बताऊं यार, किसी ने कहा कि पेड़ से हमें 'शीतल छाया' मिलती है...
मैं यहां पेड़ के नीचे तीन दिन से बैठा हूं, लेकिन न तो शीतल आयी और न छाया...!

 

>पिंटू- तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है?
सिंटू- एक दुकान खोली थी, लेकिन अब जेल में है.
पिंटू- ओह! पर ऐसा क्यों?
सिंटू- भाई ने दुकान हथोड़े से खोली थी...

 

>लड़का- मैं उस लड़की से शादी करुंगा, जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर संवारकर रखती हो और आज्ञाकारी भी हो.
प्रेमिका- ठीक है तो मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है...

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

>बीवी- लड़कों का कॉमनसेंस बिल्कुल जीरो होता है.
पति- कैसे? 
बीवी- अब देखो ना जेंट्स टॉयलेट में लिख कर आएंगे शालू आई लव यू...अब क्या शालू वहां पढ़ने जाएगी?

 

>संजू- आज ये रोटियां जली हुई कैसी हैं? 
पत्नी- क्योंकि मैं आजकल खूबसूरत होती जा रही हूं.
संजू- तुम्हारे खूबसूरत होने से रोटी जलने का क्या लेना-देना है? 
पत्नी- रोटियां भी मेरी खूबसूरती को देखकर जलने लगी हैं.


>अध्यापक- 'भाईचारा' शब्द का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाओ...?
चिंटू- मैंने दूध वाले से पूछा,
तुम दूध इतना महंगा क्यों बेचते हो...?
तो वह बोला भाई चारा महंगा हो गया है, इसलिए...! 
दे थप्पड़ दे थप्पड़...!

 

>कोयल और कौवा आपस में बातचीत कर रहे थे.
कोयल- भाई, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की?
कौवा- बहन! बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव-कांव है, शादी कर लूंगा तो पता नहीं क्या होगा?

 

>डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है?
बंटी- टीचर के लिए.
डॉक्टर- पर क्यों?
बंटी- क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूं.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
