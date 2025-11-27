Jokes in Hindi: एक टोकरी में 10 आम थे 3 सड़ गए तो कितने बचे? चुटकुला पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

> टिल्लू- बाबा, दाहिने हाथ में खुजलाहट है.

बाबा- वत्स, लक्ष्मी आने वाली है.

टिल्लू- दाएं पैर में भी खुजलाहट है.

बाबा- यात्रा योग बन रहा.

टिल्लू- पेट पर भी खुजलाहट है.

बाबा- उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी.

टिल्लू - गर्दन पर भी खुजलाहट है.

बाबा- दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है.

> पत्नी ने अचानक पति को जोर का चाटा मारा!

पति बेचारा तिलमिला उठा..

पति- मारा क्यों…?

पत्नी- जी मच्छर था…

और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे ये मुझे बर्दाश्त नहीं.

> लड़का- Hi

लड़की- How are you?

लड़का- I am fine, Thank you. And You?

लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?

लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.

लड़की- एक तो तुम लोगों को English आती

नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो.

लड़का- क्या मतलब?

लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?

लड़का- सॉरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के!

> दो बातें हमेशा याद रखना-

हर इंसान उतना बुरा नहीं होता, जितना वह आधार कार्ड पर दिखता है

हर इंसान उतना अच्छा भी नहीं होता, जितना वह अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर दिखता है.

> टीचर ने साइंस लैब में एसिड में 1 सिक्का डाला और मंटू से पूछा- ये बताओ कि ये सिक्का घुलेगा या नहीं?

मंटू- सर, नहीं घुलेगा.

सर- शाबाश मंटू लेकिन तुम्हें कैसे पता?

मंटू- सर, अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलना होता तो आप सिक्का हमसे मांगते ना कि अपनी जेब से निकालते.

> टीचर- एक टोकरी में 10 आम थे 3 सड़ गए तो कितने बचे ?

घंटू- 10.

टीचर- अरे मूर्ख 10 कैसे बचेंगे ?

घंटू- सड़े हुए आम कहां जाएंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे.

> ट्रैफिक सिगनल पर...

बॉयफ्रेंड: मुझे तुम्हारी आंखों में सारा संसार नजर आता है...

पास में रुके बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा: अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं.

> पत्नी - तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो,

जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं.

पति - तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर.

> लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली- हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है.

चपरासी - बाबू से जाकर मिल लो.

लड़की ने तुरंत अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली- बाबू तुमने बताया नहीं तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो.

> गोलू- जिसका कोई नहीं होता, उसका पता है क्या होता है?

मोलू- हां... भगवान.

गोलू- नहीं रे.

मोलू- फिर?

गोलू- उसकी नींद पूरी होती है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

