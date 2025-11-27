Jokes in Hindi: एक टोकरी में 10 आम थे 3 सड़ गए तो कितने बचे? चुटकुला पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

> टिल्लू- बाबा, दाहिने हाथ में खुजलाहट है.
बाबा- वत्स, लक्ष्मी आने वाली है.
टिल्लू- दाएं पैर में भी खुजलाहट है.
बाबा- यात्रा योग बन रहा.
टिल्लू- पेट पर भी खुजलाहट है.
बाबा- उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी.
टिल्लू - गर्दन पर भी खुजलाहट है.
बाबा- दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है.
> पत्नी ने अचानक पति को जोर का चाटा मारा!
पति बेचारा तिलमिला उठा..
पति- मारा क्यों…?
पत्नी- जी मच्छर था…
और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे ये मुझे बर्दाश्त नहीं.
> लड़का- Hi
लड़की- How are you?
लड़का- I am fine, Thank you. And You?
लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?
लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.
लड़की- एक तो तुम लोगों को English आती
नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो.
लड़का- क्या मतलब?
लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?
लड़का- सॉरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के!
> दो बातें हमेशा याद रखना-
हर इंसान उतना बुरा नहीं होता, जितना वह आधार कार्ड पर दिखता है
हर इंसान उतना अच्छा भी नहीं होता, जितना वह अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर दिखता है.
> टीचर ने साइंस लैब में एसिड में 1 सिक्का डाला और मंटू से पूछा- ये बताओ कि ये सिक्का घुलेगा या नहीं?
मंटू- सर, नहीं घुलेगा.
सर- शाबाश मंटू लेकिन तुम्हें कैसे पता?
मंटू- सर, अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलना होता तो आप सिक्का हमसे मांगते ना कि अपनी जेब से निकालते.
> टीचर- एक टोकरी में 10 आम थे 3 सड़ गए तो कितने बचे ?
घंटू- 10.
टीचर- अरे मूर्ख 10 कैसे बचेंगे ?
घंटू- सड़े हुए आम कहां जाएंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे.
> ट्रैफिक सिगनल पर...
बॉयफ्रेंड: मुझे तुम्हारी आंखों में सारा संसार नजर आता है...
पास में रुके बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा: अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं.
> पत्नी - तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो,
जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं.
पति - तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर.
> लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली- हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है.
चपरासी - बाबू से जाकर मिल लो.
लड़की ने तुरंत अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली- बाबू तुमने बताया नहीं तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो.
> गोलू- जिसका कोई नहीं होता, उसका पता है क्या होता है?
मोलू- हां... भगवान.
गोलू- नहीं रे.
मोलू- फिर?
गोलू- उसकी नींद पूरी होती है.
