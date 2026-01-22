scorecardresearch
 
पत्नी ने पूछा- मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं? पति का जवाब सुनकर पेट पकड़ हंसेंगे आप

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (22 जनवरी) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

> पति- सुनो रात भर मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना, बैटरी फट जाएगी
पत्नी- आप चिंता ना करें मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी
पत्नी की बात सुनकर पति बेहोश!

 

> पत्नी- मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं?
पति- बहुत ज्यादा
पत्नी- फिर भी बताओ कितनी?
पति- इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं!

> सिपाही- चल भाई, तेरे फांसी का समय हो गया
कैदी- पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी
सिपाही- जेलर साहब कह कर गए हैं कि तू उनके गांव का है
इसलिए तेरा काम पहले!

 

> बहू (सास से)- मां ये अभी तक नहीं आए?
कहीं किसी और लड़की के साथ तो....
सास- अरे कलमुही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है?
ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ट्रक के नीचे आ गया हो.

 

> बहू (सास से)- मां कल रात मेरी इनसे लड़ाई हो गई!
सास- कोई बात नहीं, पति-पत्नी में लड़ाई होती रहती है
बहू- वो तो ठीक है मां, ये बताइये लाश ठिकाने कहां लगानी है.

> एक आदमी हकीम के पास जाता है
हकीम- कहिए क्या दिक्कत है आपको?
आदमी- मुझे बहुत ही अजीब सी बीमारी है
जब भी मेरी पत्नी कुछ बोलती है मुझे सुनाई नहीं देता
हकीम- माशाअल्लाह ये तो खुदा की रहमत है जनाब..

 

> पत्नी- मैं आपसे बात नहीं करूंगी
पति- ठीक है
पत्नी- तुम कारण नहीं जानना चाहोगे?
पति- नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं!

 

> टीचर- कल मैं सूरज पर लैक्चर देने जा रही हूं, तुम लोग क्लास मिस मत करना.
गप्पू- मैं नहीं आ पाऊंगा मैडम..
टीचर- क्यों?
गप्पू- वो क्या है कि मेरी मम्मी मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगी!

 

> टीचर (बिगड़ैल स्टूडेंट से)- देखो बच्चों, जुआ नहीं खेलते
यह ऐसी आदत है, यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे
परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे
बिगड़ैल स्टूडेंट- बस मैडम! मैं समझ गया,
आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा!

 

> बॉयफ्रेंड- भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया?
गर्लफ्रेंड- हम दोनों को मिलाने के लिए
बॉयफ्रेंड- वो कैसे?
गर्लफ्रेंड- मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए
और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई...
बॉयफ्रेंड को लगा झटका!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

