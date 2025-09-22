Hindi Jokes: बॉस ने पूछा- तुम लेट क्यों आए? कर्मचारी का जवाब सुनकर मजा आ जाएगा

- टीचर: बताओ, आलसी किसे कहते हैं?
स्टूडेंट: जो मोबाइल में कोई सवाल पढ़ते ही “स्क्रॉल डाउन” कर देता है.
-डॉक्टर अपने मरीज से कहता है
डॉक्टरः आपको आराम की ज़रूरत है, टेंशन मत लो
मरीज: मैं टेंशन नहीं लेता हूं, मेरी बीबी मुझे टेंशन देती है.
- गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहती है
गर्लफ्रेंड: आज तुम मेरे लिए टाइम निकालकर कैसे आ गए बाबू?
बॉयफ्रेंड: क्योंकि आज मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, नहीं खेल पा रहा.
- मम्मी सुबह-सुबह अपने बेटे से कहती है
मम्मीः बेटा उठ जा, स्कूल जाना है,
बेटा: मम्मी, आज Sunday है
मम्मी: अच्छा, तो उठ जा… घर के काम करने हैं!
-एक बार एक कर्मचारी ऑफिस जाते वक्त गिर गया लेकिन फिर भी ऑफिस गया
बॉस: तुम लेट क्यों आए? टाइम देखकर नहीं निकल सकते क्या?
कर्मचारी: सर, रास्ते की जगह टाइम ही तो देख रहा था तभी तो गिर गया और लेट हो गया!
- राजूः तेरी गर्लफ्रेंड को तू रोज सॉरी क्यों बोलता रहता है?
गोलूः रोज नहीं बोलता जब वह नाराज होती है केवल तब बोलता हूं.
राजू: और वो नाराज कब होती है?
गोलूः हर दिन...
- टीचर: बताओ, दुनिया की सबसे खुशी देने वाली चीज क्या है?
स्टूडेंट: छुट्टी की घंटी!
- राजूः मुझे न जाने क्यों रातों को नींद नहीं आती?
चींटू: क्योंकि रातभर दिमाग का WiFi ऑन रहता है… हर बात कनेक्ट हो जाती है.
- पत्नी: सुनिए, मैं मायके जा रही हूं.
पति: चले जाओ पर लेने मैं नहीं आऊंगा.
पत्निः क्यों?
पतिः कौन मुसीबत को खुद घर लेकर आता है भला!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है).