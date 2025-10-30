Wife का मतलब क्या होता है? वायरल चुटकुला पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप

- लड़की वाले- जी आपका लड़का क्या करता है?

लड़के वाले- जी वो पायलट है

लड़की वाले- जी कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है?

लड़के वाले- जी वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता है

इसे सुनकर लड़की वालों का सिर चकरा गया.

- मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं?

गप्पू- जब 10 से लव हो जाए, उसी को दशमलव कहते हैं...!

- बेटा- पापा भूकंप आया

पापा- अरे कहां आया?

बेटा- हमारे घर, पूरा बेड हिला गया

पापा- कितनी तीव्रता का था?

बेटा- 5.3

पापा- बेटा कुछ पढ़ लिया कर अब तो भूकंप भी तेरे से ज्यादा नंबर लाने लगा है.





- संजू ने चैलेंज किया कि वह कुतुब मीनार को

सिर पर रख कर मुंबई ले जा सकता है.

इस पर सारी मीडिया वहां पहुंच गई...!

तब संजू ने मीडिया से कहा- बस कोई कुतुब मीनार उठाकर उसके सिर पर रख दे...!

- बबलू : पापा wife का मतलब क्या होता है ?

पापा : without information fight every time.

- पत्नी : सुनो जी में तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं.

पति : इतनी ज़्यादा कि मन करता है एक और ले आऊं.



- पत्नी : देखो देखते देखते कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला.

पति (मन में): मेरे तो सिर्फ सुनते-सुनते निकले हैं.





- पत्नी : देखिये मैं आपके लिए T-Shirt लाई हूं

पति : कितने की?

पत्नी : फ्री में !

पति : अरे वाह क्या बात है..

पत्नी : ये T-Shirt 8000 की साड़ी के साथ फ्री में मिल रही थी मैंने सोचा ऐसी T-Shirt रोज़ रोज़ तो मिलेगी नहीं इसलिए मैंने वो साड़ी भी खरीद ली.

पति बेहोश!

- पति - तुम्हारे डैडी की मज़ाक करने की आदत गई नहीं अभी तक

पत्नी - क्यों क्या हुआ?

पति - आज फिर कॉल करके पूछ रहे थे कि मेरी बेटी के साथ खुश तो हो.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----