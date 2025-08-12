Jokes: औरतों की सबसे बड़ी परेशानी जानकर जोर-जोर से हंसेंगे आप, पढ़ें ये मजेदार चुटकुले

>औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है..
काम करे तो सांस फूल जाती है..
और बैठ जाए तो सास फूल जाती है..
कुछ न करे तो बेचारी खुद फूल जाती है..
> लड़की देखने हरीश सपरिवार पहुंचा.
उनके सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी.
लड़की वालों ने कहा, 'सीमा की आवाज कोयल जैसी है,
उसकी गर्दन तो मोरनी के जैसी है, चाल हिरणी जैसी और स्वभाव में से तो गाय है.'
हरीश ने कहा, 'जी, क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं?
> सुबह-सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, “अजी सुनते हो?”
पति- बोलो! क्या हुआ?”
पत्नी- मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हो
पति- ठीक है, तो वापिस सो जाओ और पहन लो.
>पति: क्या बात है तुम इतनी परेशान क्यों हो?
पत्नी: मुन्ने ने एक का सिक्का निगल लिया है.
पति: निगलने दो, आजकल एक रुपए का आता ही क्या है!
>पत्नी - अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे?
पति - शायद मैं भी मर जाऊं...
पत्नी - क्यों?
पति - कभी-कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है...!!
>पति - मेरा अंदाजा यह कह रहा है कि इस डिब्बे में कोई खाने की चीज है.
पत्नी - अरे वाह! मेरे पति परमेश्वर, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, इसमें मेरी नई सैंडल है...!
>पहला दोस्त - क्या कर रहे हो भाई?
दूसरा दोस्त - खा रहा हूं भाई...!
पहला दोस्त - अकेले-अकेले...?
दूसरा दोस्त - अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!!!
> डॉक्टर- जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो?
मरीज- जी, मंदिर चला जाता हूं...
डॉक्टर- बहुत बढ़िया, ध्यान-व्यान लगाते हो वहां?
मरीज- जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूं, फिर उन लोगों को देखता रहता हूं...
उनको तनाव में देख कर मेरा तनाव दूर हो जाता है.
> लड़की- स्टेशन तक के कितने पैसे लोगे?
रिक्शावाला- मैडम बीस रुपये.
लड़की (हैरान सा मुंह बनाते हुए)- स्टेशन के बीस रुपये?
रिक्शावाला- हां मैडम, स्टेशन पूरा दो किलोमीटर है यहां से.
लड़की (हाथ से इशारा करते हुए) ये तो रहा स्टेशन.
रिक्शावाला- मैडम हाथ पीछे कर लो, कहीं रेल के नीचे ना आ जाए.
>चिंटू और मिंटू बात करते हुए
चिंटू - यार कल रात घर देर से पहुंचा, डोरबेल बजाई पर बीवी ने दरवाजा खोला ही नहीं!
पूरी रात सड़क पर गुजारी
मिंटू - फिर सुबह बीवी की खबर ली की नहीं?
चिंटू- नहीं यार, सबेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है,
और चाबी तो जेब में थी.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)