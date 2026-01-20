scorecardresearch
 
Funny Jokes: वो कौन-सा फूल है, जो बात करता है? गप्पू का जवाब कर देगा लोटपोट

हम आपके लिए कुछ मजेदार हिंदी चुटकुले लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हास्यपूर्ण संवाद शामिल हैं. चुटकुले सरल और मनोरंजक हैं, जो हँसी और खुशी का माहौल पैदा करते हैं.

Best Jokes
चिंटू – मम्मी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है?
मम्मी – अरे, तुम तो करोड़ों से भी कीमती हो
चिंटू – तो फिर उन करोड़ रुपये में से मुझे 10 रुपये दे दो. आइसक्रीम खानी है.

 

चिंटू – मम्मी, आज मैंने एक लड़के को खूब मारा है.
मम्मी – क्यों?
चिंटू – उसने मेरा पेन चुरा लिया था और मांगने पर भी नहीं दे रहा था.
मम्मी – लेकिन, तुम तो अपना पेन आज घर ही भूल गए थे.
चिंटू – तभी मैं कहूं वो पिटते हुए गलतफहमी का जिक्र बार-बार क्यों कर रहा था.

एक फ्रस्टेटेड आदमी चिल्लाकर बोला- हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है...उठा ले मुझे...
तभी भगवान ने यमदूत को भेजा…
यमदूत बोला- तुमने याद किया मुझे और मैं आ गया.
आदमी- अरे अब क्या मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता खुद पर.

 

मां- चिंटू! लैंप जला दो...
कुछ देर बाद भी जब चिंटू ने लैंप नहीं जलाया, तो मां ने फिर से पूछा- लैंप कहां है?
चिंटू- मां आपने जब कहा था, मैंने तभी लैंप को चूल्हे में जला दिया था.

मास्टर जी – गप्पू, अंग्रेजी में उस फूल का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा बात करता हो?
गप्पू ने झट से जवाब दिया दिया – Tulips
मास्टर जी – वो कैसे?
गप्पू – क्योंकि उसके टू लिप्स हैं.

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

पिंटू (गप्पू से)- पहले मुझे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता था फिर मैंने टॉपर्स के साथ बैठना शुरू कर दिया…
गप्पू- तो अब समझ में आता है?
पिंटू- नहीं यार, अब तो टॉपर्स को भी कुछ समझ में नहीं आता है…!!!

 

पत्‍नी- सुनो जी, लड़का बहुत पैसे उड़ाने लगा है, जहां भी छुपाती हूं खोज लेता है.
पति- नालायक की किताब में रख दे, एग्जाम तक नहीं ढूंढ पाएगा…!!!

 

एक लड़का अचानक से एक लड़की देखकर शेर कहने लगा…लफ्ज तेरे, गीत मेरे, गजल कोई सुना डालूं क्या…?
लड़की बोली- हाथ मेरे, गाल तेरे, कान के नीचे बजा डालूं क्या…?

 

नीलू गहन चिंतन में डूबा हुआ था.
गप्पू ने पूछा – यार क्या सोच रहा है.
नीलू – एक बात बता दोस्त दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंकते हैं…टमाटर वाले हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं…न जाने बैंक वालों को कब अक्ल आएगी…!!!
गप्पू माथा ठोक रहा है.

चिंटू अपने दोस्त से- इतवार के दिन काम करने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता,
दोस्त- अरे, पुलिस वाले भी तो इतवार को काम करते हैं, क्या वो स्वर्ग नहीं जाते फिर?
चिंटू- नहीं, क्योंकि वहां पुलिस की जरूरत नहीं होती.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
