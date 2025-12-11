scorecardresearch
 
Date और तारीख में क्या अंतर है? स्टूडेंट का जवाब सुनकर टीचर रह गई दंग, पढ़ें वायरल चुटकुले

Viral Jokes: यदि खुश रहने और हंसने-खिलखिलाने की आदत डाल लें तो मानसिक तनाव से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है. खुश रहने से माइंड और मूड दोनों ही फ्रेश रहते हैं. आपको हंसाने के लिए हम आज फिर लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार जोक्स.

सोशल मीडिया पर वायरल हिंदी चुटकुले
> टीचर: Date और तारीख में क्या अंतर है?
पूरी क्लास खामोश!
टिंकू: मैडम, Date पर गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं,
और तारीख पर वकील के साथ.
जवाब सुनकर टीचर रह गई दंग!

 

> पिताजी- बेटा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना,
पहला लड़का- नहीं लाऊंगा,
दूसरा लड़का- रहने दो पापा, ये तो है ही बदतमीज़ 
आप खुद ले लो, और मेरे लिए भी 1 गिलास ले आना.

> परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं? 
टिल्लू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा- अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ.

> टिंकू- तेरे घर से हमेशा हंसने की आवाज़ आती है,
इतनी खुशी का राज़ क्या है?
मिंकू- मेरी बीवी मुझे जूते मारती है,
लग जाए तो वो हंसती है,
नहीं लगे तो मैं हंसता हूं.

 

> पत्नी- शादी से पहले तुम मुझे होटल,
सिनेमा और न जाने कहां- कहां घुमाते थे
शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते...
पति- क्या तुमने कभी किसी को.
चुनाव के बाद प्रचार करते देखा है.

> शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी पहुंचा
दुल्हन के पिता- आप कौन हैं?
एक्स बॉयफ्रेंड- जी, मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था,
अब फाइनल देखने आया हूं।
 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

