चमोली में गहरी खाई में कार गिरने से दो लोगों की मौत, तेज रफ्तार की वजह से हादसा

उत्तराखंड के चमोली में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. थराली क्षेत्र के कुलसारी-नाल-धालू मोटर मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई. हादसे की सूचना मिलते ही राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन दोनों घायलों की अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है.

