scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एंजल चकमा की हत्या के बाद सड़कों पर उतरे पूर्वोत्तर के छात्र, सीएम धामी से न्याय की मांग

उत्तराखंड में नस्लीय हिंसा में मारे गए त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में आक्रोश फैल गया है. इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल मार्च और सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है. भाजपा के पूर्व सांसद तरुण विजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता देने की मांग की है. एंजल के इलाज से जुड़े अस्पताल के एक डॉक्टर की भूमिका पर भी परिवार ने संदेह जताया है.

Advertisement
X
एंजल चकमा हत्याकांड ने पकड़ा तूल (Photo: ITG)
एंजल चकमा हत्याकांड ने पकड़ा तूल (Photo: ITG)

उत्तराखंड में पढ़ाई के दौरान नस्लीय हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर #JusticeForAngelChakma के साथ न्याय की मांग तेज हो गई है.

इस बीच भाजपा के पूर्व सांसद तरुण विजय ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है. तरुण विजय ने पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ एक सभा में एंजल चकमा को श्रद्धांजलि दी और वीडियो कॉल के जरिए उसके परिजनों से बात करने के बाद एक वीडियो बयान जारी किया.

इंसाफ की मांग, पूर्वोत्तर में कैंडल मार्च

सम्बंधित ख़बरें

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या, कौन फैला रहा नफरती हिंसा? देखें दंगल
No Snowfall in Uttarakhand and Himachal Pradesh
नए साल में भी सूखा रहेगा उत्तराखंड-हिमाचल! बर्फबारी की उम्मीद नहीं... जानें कहां गिरेगी ज्यादा बर्फ
Angel हत्याकांड में CM Dhami ने दिया सख्त निर्देश
Dehradun
'नफरत सामान्य', त्रिपुरा छात्र पर नस्लीय हमले को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला
cm pushkar singh dhami
एंजेल हत्याकांड: CM धामी ने पिता से फोन पर की बात, दोषियों को सख्त सजा का दिया भरोसा

तरुण विजय ने बताया कि एंजल चकमा के परिवार ने सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं. परिवार की मांग है कि इस मामले में सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए. इसके साथ ही, एंजल के इलाज से जुड़े अस्पताल के एक डॉक्टर की भूमिका पर भी परिवार ने संदेह जताया है, जो इलाज के बाद छुट्टी पर चला गया था. चूंकि परिवार त्रिपुरा में रहता है, इसलिए मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है.

Advertisement

परिवार ने डॉक्टर पर उठाए सवाल

परिजनों का कहना है कि एंजल के इलाज में करीब 30 लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी अपील की है.

गौरतलब है कि देहरादून के सेलाकुई इलाके में नस्लीय हिंसा का शिकार हुए 24 साल के MBA छात्र एंजल चकमा की 17 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद मौत हो गई थी. एंजेल त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के नंदानगर का रहने वाला था और उत्तराखंड में एक स्थानीय कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा था.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement