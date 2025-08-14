scorecardresearch
 

धराली में राहत बचाव कार्य जारी, हेलीकॉप्टर से 10 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू, 3 अस्पताल में भर्ती

खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बावजूद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य एजेंसियां राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक खाने-पीने का सामान और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों और नौकाओं की मदद ली जा रही है.

धराली में रेस्क्यू जारी है (Photo- PTI)
धराली में रेस्क्यू जारी है (Photo- PTI)

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 10 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुंचाया गया है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, 5 अगस्त से 14 अगस्त 2025 के बीच हुए इस रेस्क्यू अभियान में 7 गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक जांच व उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 3 महिलाएं इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं.

5 अगस्त को खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से धराली में कई होटल, मकान और होमस्टे बह गए थे. अब तक 1 व्यक्ति की मौत और 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि हुई है. 1,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है.

खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बावजूद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य एजेंसियां राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक खाने-पीने का सामान और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों और नौकाओं की मदद ली जा रही है.

प्रशासन ने बताया कि लापता लोगों में 9 सेना के जवान, 8 धराली गांव के निवासी, बिहार के 13, उत्तर प्रदेश के 6, राजस्थान का 1 और नेपाल के 25 नागरिक शामिल हैं. इनकी खोज के लिए मोबाइल लोकेशन और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है.

Advertisement

धराली के पास भागीरथी नदी में बनी झील को खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है ताकि पानी का बहाव सामान्य हो सके और राहत कार्य में तेजी लाई जा सके.

