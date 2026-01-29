मामूली विवाद पर दुकानदार ने कश्मीरी भाइयों पर किया हमला, एक घायल

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर इलाके में एक दुकानदार द्वारा दो कश्मीरी भाइयों पर हमला करने का मामला सामने आया है. इस घटना में 17 साल के नाबालिग को सिर में चोट आई है. पुलिस ने मामले में आरोपी दुकानदार संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, यह घटना बुधवार शाम विकासनगर क्षेत्र में हुई. 20 साल के दानिश और उसका 17 साल का छोटा भाई एक दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे थे. इसी दौरान दुकानदार संजय यादव के साथ किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई. एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शुरुआती तौर पर यह विवाद मामूली था, लेकिन देखते ही देखते यह झगड़े में बदल गया.

खरीदारी के विवाद ने लिया हिंसक रूप

आरोप है कि बहस के दौरान दुकानदार ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया. इस हमले में छोटे भाई के सिर में चोट आई, जबकि बड़े भाई को भी चोटें आई हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर हैं.

पुलिस ने बताया कि दोनों भाई कश्मीर से छुट्टियों में अपने पिता से मिलने आए थे. उनके पिता हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में किराए के मकान में रहते हैं, जो विकासनगर से सटा हुआ इलाका है. पिता आसपास के क्षेत्रों में शॉल और अन्य सामान बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं. बेटे भी छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने पहुंचे थे.

कश्मीर से आए दो भाइयों पर हमला

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों के बयान दर्ज किए. इसके बाद विकासनगर थाने में आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और घटना के पीछे की वजहों को विस्तार से खंगाला जा रहा है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि झगड़ा अचानक हुआ या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी.

