aaj tak epaper in hindi

बर्थडे पार्टी, गाली-गलौज और फिर मर्डर.... देहरादून के एंजेल हत्याकांड में नया खुलासा

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. आरोपी सूरज खवास के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के बाद शराब के नशे में हुए विवाद में चाकूबाजी हुई. पुलिस के मुताबिक, अब तक हेट या नस्लीय हमले के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं.

एंजेल चकमा मर्डर केस में कारगिल शहीद के बेटे समेत कई आरोपी हैं (Photo-ITG)
देहरादून में हुए एंजेल चकमा हत्याकांड को लेकर हुई जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन मुख्य आरोपी सूरज खवास अपने बेटे का पहला जन्मदिन मना रहा था. इस मौके पर पार्टी देहरादून में अवनीश नेगी के टी-स्टॉल पर आयोजित की गई थी.

पार्टी के बाद आरोपी और उसके साथी शराब लेने पहुंचे, जहां आपसी गाली-गलौच शुरू हो गई. इसी दौरान एंजेल के छोटे भाई माइकल ने विवाद का विरोध किया, जिससे झगड़ा और बढ़ गया. 

पुलिस के अनुसार, इसी बहस के दौरान नेपाल मूल के अवस्थी ने आवेश में आकर ठेले से चाकू उठाया और एंजेल की पीठ पर वार कर दिया. चाकू लगने से एंजेल के शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया. मामले में शामिल दो आरोपी नाबालिग पाए गए हैं, जिन्हें जुविनाइल शेल्टर होम भेज दिया गया है.

इस केस में एक अन्य आरोपी अवनीश नेगी, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक के पुत्र बताया जा रहा है जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.

यह भी पढ़ें: एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी- नस्लीय हिंसा को हेट क्राइम माना जाए

हाल ही में लगी थी एंजेल की नौकरी

परिजनों और दोस्तों के मुताबिक, एंजेल चकमा बेहद होनहार छात्र था. हाल ही में उसे एक निजी कंपनी में एक लाख रुपये मासिक पैकेज पर नौकरी मिली थी. उसका छोटा भाई माइकल वर्तमान में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है.

मामले को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में किसी भी तरह के नस्लीय या हेट क्राइम के ठोस सबूत नहीं मिले हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

आपको बता दें कि घटना 9 दिसंबर 2025 की है, जब एंजेल चकमा अपने छोटे भाई माइकल के साथ देहरादून के सेलाकुई इलाके में शॉपिंग करने गए थे. इसी दौरान दो पक्षों में बहस हुई और फिर चाकूबाजी के दौरान एंजेल की हत्या कर दी गई.

