देहरादून: सड़क किनारे ऐसे हाल में मिली 12वीं की छात्रा की लाश, चचेरे भाई के साथ गई थी अस्पताल

उत्तराखंड में देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 18 साल की युवती का शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका कक्षा 12 की छात्रा थी और बुधवार शाम से लापता थी. पुलिस ने मामले को हत्या मानते हुए जांच शुरू कर दी है और परिजनों की शिकायत के आधार पर युवती के चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है.

सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने बताया कि बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली कि हरबर्टपुर क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में युवती के सिर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है.

चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया. घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के परिजनों से पूछताछ की. परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती की हत्या उसके चचेरे भाई ने की है. परिवार के अनुसार, बुधवार शाम युवती अपने चचेरे भाई के साथ अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकली थी. आरोपी चचेरा भाई विकासनगर क्षेत्र की बोक्सा बस्ती में रहता है और वह अपनी मोटरसाइकिल से युवती को लेकर गया था. इसके बाद युवती घर वापस नहीं लौटी.

आरोपी घटना के बाद से फरार

मृतका के पिता ने इस संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ली जा रही है.

एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

