UP: जब अलीगढ़ में सड़क पर एकाएक बिखर गए 9 लाख रुपये, पुलिस ने देखा तो फिर...

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh district of Uttar Pradesh) में बाइक से जा रहे युवक की बैग से अचानक (Lakhs of notes scattered on the road) लाखों के नोट सड़क पर बिखर गए. यह मामला थाना सिविल लाइन इलाके में प्रमुख बाजार सेंटर पॉइंट चौराहे का है. नोट बिखरने के बाद चुनाव के मद्देनजर चेकिंग कर रही टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने कैश जब्त कर लिया. यह कैश दोदपुर का फल कारोबारी अरशद ले जा रहा था. अरशन ने कहा कि वह बैंक से 9 लाख रुपये निकालकर घर लौट रहा था. यह राशि मंडी में बांटनी थी.

अलीगढ़ में फल कारोबारी अरशद की बैग से सेंटर पॉइंट चौराहे पर रुपये सड़क पर गिर गए. चौराहे पर चेकिंग कर रही एसएसटी टीम के प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार की नजर कैश पर पड़ी. टीम ने पूरी रकम को अपने कब्जे में ले लिया और सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी.

चेकिंग कर रही टीम ने जब्त की नकदी

चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में जगह-जगह मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चला रहे हैं. इस अभियान का उद्देश्य चुनाव में होने वाले पैसे व शराब को रोकना है. अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के बीच बाजार सेंटर प्वाइंट पर टीम जब चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी वहां से गुजर रहे बाइक सवार युवक के बैग से भारी तादात में नोट सड़क पर बिखर गए. यह देखकर वहां मौजूद टीम ने नकदी जब्त कर ली. चेकिंग के दौरान बैग से 9 लाख रुपये बरामद हुए हैं.

युवक बोला- मंडी में बांटने थे पैसे

कैश ले जाने वाले युवक अरशद ने बताया कि उसका मंडी में फलों का कारोबार है. बैंक से पैसे निकालकर लेकर आया था. मंडी में पैसे बांटने थे, यहां से वह कैश लेकर जा रहा था, थैला फट गया, उसमें से कुछ रुपये गिर गए और टीम ने पकड़ लिया. टीम ने पैसे ले लिए हैं.

CO बोले- फर्म के लोगों को बुलाकर हो रही जांच

मामले पर CO सिविल लाइन श्वेताभ पांडे ने बताया कि चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान टीम द्वारा एक बाइक से 9 लाख रुपये बरामद किए गए हैं. इसमें अभी जांच की जा रही है. उनके स्टेटमेंट वगैरह चेक किए जा रहे हैं. फर्म के लोगों को बुलाया गया है, उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.