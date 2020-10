राहुल-प्रियंका का UP सरकार पर वार- बेटी बचाओ से शुरू, अब अपराधियों को बचाने लगे

उत्तर प्रदेश सरकार बिगड़ी कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है. हाथरस कांड हो या बलिया गोली कांड, पुलिस की नाकामी और प्रशासन के रवैये को लेकर यूपी में विपक्षी दल हमलावर हैं. अब तो बीजेपी विधायकों के रवैये को लेकर यूपी सरकार और पार्टी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से यूपी की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. राहुल और प्रियंका गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए यूपी सरकार से पूछा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है?

लखीमपुर खीरी में छेड़खानी के आरोपी युवक को थाने से बीजेपी के विधायक द्वारा छुड़ाए जाने के लेकर राहुल गांधी ने यूपी की योगी सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि इनकी (बीजेपी) शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अब ये अपराधियों को बचा रहे हैं.

How it started: बेटी बचाओ



