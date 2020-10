पीलीभीत: नींद के झोंके में पिकअप ड्राइवर ने बस को मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नेशनल हाईवे- 30 पर आज तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पिकअप वैन के ड्राइवर को सुबह सुबह नींद की झपकी आ गई. इस दौरान उसने चलती बस में टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई. इस दुर्घटना में बस में बैठे 6 यात्री और पिकअप में बैठे 1 शख्स की मौत हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच में हुआ. जब लखनऊ से आ रही पीलीभीत डिपो की बस को पिकअप चालक ने टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बस पलट गई. इस हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. इसमें एक महिला शामिल है. 24 घायलों में से 8 की हालत गंभीर है. इनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

7 dead and 32 injured after a bus and a Bolero collided with each other in Puranpur area: Jai Prakash, SP Pilibhit pic.twitter.com/l918gQiwIR