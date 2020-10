नवजात बेटी के साथ ड्यूटी कर रही महिला IAS, 22 दिन पहले हुई डिलीवरी

गाजियाबाद में एक महिला अधिकारी की सरकारी दफ्तर में दुधमुंहे बच्चे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. लोग इस IAS अधिकारी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

गाजियाबाद के मोदीनगर की एसडीएम आईएएस सौम्या पांडेय ने करीब22 दिन पूर्व एक बच्ची को जन्म दिया है. उन्होंने ज्यादा आराम नहीं किया और अब फिर से ड्यूटी जॉइन कर ली है. दफ्तर में अपने कामकाज के साथ-साथ वे मां होने का फर्ज भी वो बखूबी निभा रही हैं. काम के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर लोग भी उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

एक आईएएस अधिकारी होने के कारण उनपर कई प्रशसानिक भार हैं. कोरोना काल में उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं. इधर कोरोना काल में नवजात के पालन पोषण की चिंता अलग. सौम्या पांडेय इन दोनों परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बैठा रही हैं.

वे नन्हीं बच्ची को लेकर अपने कार्यालय आ रही हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं. सौम्या कहती हैं कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वह अपने साथ-साथ बच्ची का भी विशेष ध्यान रखती हैं और सभी फाइलों को भी वह बार-बार सैनिटाइज करती हैं.

Must be inspired by @GummallaSrijana ! @IASassociation Soumya Pandey (SDM Modinagar) didnt availed 06 months maternity leave, joined back office with her infant daughter. #CoronaWarriors pic.twitter.com/8Q6Cju2X49