युवती ने बात करना छोड़ा तो भड़क गया, बहाने से बुलाकर युवक ने कर दिया मर्डर

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बोराबांडा इलाके से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. एक युवक ने युवती से बात न करने की रंजिश में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने बात करने के बहाने बुलाकर वारदात को अंजाम दिया. घटना एर्रागड्डा में हुई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.  

युवती ने बात करना छोड़ा तो भड़का, युवक ने कर दिया मर्डर (Photo: itg)
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बोराबांडा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी युवती से बात न करने और दूरी बनाए रखने से नाराज था और इसी रंजिश में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान खनीज़ फातिमा के रूप में हुई है. वह पहले बंजारा हिल्स स्थित एक पब में काम करती थी और हाल ही में उसने उर्वशी बार में नौकरी शुरू की थी. इसी दौरान आरोपी युवक जाहिर उर्फ जाकिर से उसकी पहचान हुई थी. दोनों की मुलाकात पहले एक पब में हुई थी, जिसके बाद आरोपी युवती से लगातार संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था.

बताया जा रहा है कि जब खनीज़ फातिमा ने पब बदल लिया और आरोपी से बातचीत कम कर दी, तो जाहिर को शक होने लगा कि वह जानबूझकर उससे दूरी बना रही है. इसी शक और गुस्से के चलते आरोपी ने युवती को बातचीत के बहाने मिलने के लिए बुलाया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूरी योजना के तहत उसे एर्रागड्डा मानसिक अस्पताल परिसर में बुलाया और वहीं उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी खुद बोराबांडा की बस्ती में लौट गया और स्थानीय लोगों को वारदात की जानकारी दी. इसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बोराबांडा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए एर्रागड्डा के नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है.

आरोपी जाहिर उर्फ जाकिर एक जूस सेंटर पर काम करता है. फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या में कोई और शामिल तो नहीं था और वारदात के पीछे कोई अन्य वजह तो नहीं है.

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. एकतरफा प्यार और मानसिक संदेह के चलते की गई इस हत्या ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं 
 

