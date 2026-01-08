scorecardresearch
 
तेलंगाना: रंगारेड्डी में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौके पर मौत

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं. मोकिला थाना क्षेत्र के मिर्जागुड़ा गेट के पास एक तेज रफ्तार ईकोस्पोर्ट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में ICFAI के चार छात्रों की जान चली गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है.

हादसे में घायल छात्रा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है (Photo: Representational)
हादसे में घायल छात्रा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है (Photo: Representational)

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है. मोकिला थाना क्षेत्र में आज तड़के करीब 1:30 बजे एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) मिर्जागुड़ा गेट के पास हादसे का शिकार हो गई. ईकोस्पोर्ट कार (AP 31 DT 4899) सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा भिड़ी, जिससे कार में सवार चार छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई. 

मृतकों की पहचान करगयाला सुमित, निखिल, बालमुरी रोहित और देवाला सूर्या तेजा के रूप में हुई है. ये सभी छात्र आईसीएफएआई/आईबीएस (ICFAI/IBS) संस्थानों से जुड़े थे. हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्रा सुनकारी नक्षत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

पुलिस के मुताबिक, हादसा ओवरस्पीडिंग की वजह से हुआ, जब छात्र चेवेल्ला से हैदराबाद की तरफ जा रहे थे. मोकिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसे में बुझ गए चार घरों के चिराग

हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों में से सुमित (20), निखिल (20) और सूर्या तेजा (20) आईबीएस (IBS) में बीबीए के छात्र थे, जबकि रोहित (18) एमजीआईटी (MGIT) में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और छात्रों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घायल छात्रा नक्षत्र भी आईबीएस में बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने हादसे के पीछे के वजहों को जानने के लिए जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी. मिर्जागुड़ा गेट के पास मोड़ पर चालक ने कंट्रोल खो दिया और कार डिवाइडर से टकराते हुए सीधे पेड़ में जा धंसी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. घटना के बाद से ही कॉलेज कैंपस और छात्रों के परिवारों में मातम छाया हुआ है.

