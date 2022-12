तेलंगानाः महिला को किडनैप करने आए 100 से ज्यादा लोग, परिजनों को बेरहमी से पीटा, घर में घुसकर तोड़फोड़ की, VIDEO

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के आदिबाटला में शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई. जानकारी के मुताबिक यहां पर एक 24 साल की महिला का घर से अपहरण कर लिया गया. लेकिन हैरानी क बात ये है कि महिला को किडनैप करने के लिए 100 से ज्यादा लोग आए थे. इस दौरान उन्होंने जमकर उत्पात मचाया.

एजेंसी के मुताबिक महिला के माता-पिता ने बताया कि करीब 100 लोगों ने उनके गर पर धावा बोल दिया. और उनकी बेटी का अपहरण कर ले गए. महिला की पहचान वैशाली के रूप में हुई है. वैशाली के परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ भी की. कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए.

#WATCH | Ranga Reddy, Telangana | A 24-yr-old woman was kidnapped from her house in Adibatla y'day. Her parents alleged that around 100 youths barged into their house, forcibly took their daughter Vaishali away & vandalised the house. Police say, case registered & probe underway. pic.twitter.com/s1lKdJzd2B