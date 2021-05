तेलंगानाः फूड डिलीवरी करने वालों की गिरफ्तारी पर बरसे ओवैसी, 'आदेश के बाद भी क्यों हिरासत में लिया'

देश के कई राज्यों की तरह तेलंगाना में भी कोरोना संकट बरकरार है और यहां पर महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. हालांकि लॉकडाउन के दौरान कुछ फूड डिलीवरी ब्वॉय की गिरफ्तारी को लेकर विरोध शुरू हो गया है. हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कहा कि अगर फूड डिलीवरी की अनुमति नहीं है तो सरकार अपने आदेश में बदलाव जारी करे.

खाद्य और अन्य ई-कॉमर्स डिलीवरी ब्वॉय जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए गए, उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केसीआर की ओर से लॉकडाउन के उपायों पर असंतोष व्यक्त करने के बाद सख्त कार्रवाई शुरू की गई. तेलंगाना में महीने के अंत तक आंशिक लॉकडाउन है.

इस बीच, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना में लॉकडाउन पर सरकारी आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि फूड डिलिवरी की अनुमति है. फिर डिलीवरीकर्मियों को क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? उन्हें तत्काल उनके वाहनों सहित रिहा किया जाए. ये सभी गरीब युवा हैं.

G.O on lockdown in Telangana clearly states that food delivery is permitted. Why are delivery personnel being detained then? They must be released along with their vehicles immediately. These are poor youths trying to get by @TelanganaDGP @cpcybd @CPHydCity @RachakondaCop 1/2 pic.twitter.com/qvWnbESAfW