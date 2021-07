तेलंगाना: पेंशन के पैसों से सड़कों के गड्ढे भर रहा बुजुर्ग दंपति, इस वजह से शुरू की मुहिम

तेलंगाना (Telangana) में एक बुजुर्ग दंपति सड़क (Road) पर आने जाने वाले लोगों की राह आसान कर रहा है. जो काम सरकार और प्रशासन को करना चाहिए वो खुद गंगाधर तिलक कटनम और उनकी पत्नी वेंकटेश्वरी कटनम कर रही हैं. ये बुजुर्ग जोड़ा पिछले 11 सालों से हैदराबाद की सड़कों के गड्ढे भर रहा है.

जीटी कटनम की दरियादिली और परोपकार की भावना लोगों के लिए मिसाल है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वह अबतक अपनी पत्नी के साथ सड़कों के 2 हजार से अधिक गड्ढे भर चुके हैं. इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है बल्कि वह पैसा अपनी जेब से लगाते हैं. वह इंडियन रेलवे से रिटायर हुए हैं और अपने पेंशन के पैसे से हैदराबाद की तमाम सड़कों पर बने गड्ढे भरते हैं.

Telangana: An elderly couple have been filling potholes in Hyderabad for past 11 years



I shifted here after my retirement from Indian Railways. I saw accidents every day, due to potholes. I even took the matter with the concerned authority but it was not resolved: GT Katnam pic.twitter.com/tZiQlMKS8i