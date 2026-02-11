19 माह के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोंचा, मची चीख पुकार तो दौड़ा परिवार, VIDEO

तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके कंदलकोया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घर के बाहर खेल रहा महज 19 महीने का मासूम अचानक आवारा कुत्तों के झुंड का शिकार बन गया. कुछ ही पलों में खेल की खिलखिलाहट चीखों में बदल गई और परिवार की खुशियां दहशत में. इस घटना ने एक बार फिर शहरी इलाकों में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना मेडचल क्षेत्र के अंतर्गत कंदलकोया इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान अचानक कुछ आवारा कुत्ते वहां आ पहुंचे और बच्चे पर हमला कर दिया. परिजन जब तक कुछ समझ पाते, कुत्ते उसे बुरी तरह नोंच चुके थे. बच्चे की चीख सुनकर परिवार के लोग और आसपास के निवासी दौड़े और किसी तरह कुत्तों को भगाया.

हमले में मासूम को गंभीर चोटें आई हैं. उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए है. चिकित्सकों के अनुसार, बच्चे को कई जगह गहरे घाव आए हैं और संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी उपचार दिया जा रहा है. फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन निगरानी जारी है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है.

