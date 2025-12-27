scorecardresearch
 
ATM नहीं खोल पाए तो लगा दी आग, 37 लाख रुपये कैश जलकर खाक... अब बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

ATM लूट की घटनाएं रोकने के दावों के बीच बदमाशों ने निजामाबाद में दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया. मशीनें ना खुलने पर अपराधियों ने ATM में आग लगा दी, जिससे लाखों रुपये जलकर नष्ट हो गए. घटना तेलंगाना के निजामाबाद की है.

ATM तोड़ने में नाकाम बदमाशों ने आग लगा दी.
तेलंगाना के निजामाबाद जिला मुख्यालय में ATM लूट में नाकाम होने पर बदमाशों ने आग लगा दी, जिससे करीब 37 लाख रुपये की नकदी जलकर खाक हो गई. पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने ATM मशीनें तोड़ने की. नाकाम होने पर गुस्से में आकर मशीनों में आग लगा दी.

जानकारी के मुताबिक, कुछ ही घंटों के अंतराल में बदमाशों ने दो अलग-अलग ATM को निशाना बनाया. दोनों जगहों पर मशीनें नहीं खुलने के बाद अपराधियों ने कथित तौर पर ATM में आग लगा दी, जिससे भारी नुकसान हुआ और मशीनों के भीतर रखी नकदी जल गई.

दो अलग-अलग घटनाएं...

सैनगर इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ATM में आग लगने से करीब 10 लाख रुपये की नकदी जलकर नष्ट हो गई. वहीं, आर्यनगर इलाके में जिला सहकारी बैंक (DCB) के ATM में लगी आग में करीब 27 लाख रुपये की नकदी जल गई.

तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ATM सुरक्षा व्यवस्था और आगजनी की वजहों की भी जांच की जा रही है. जल्द ही इस मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

