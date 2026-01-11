हैदराबाद: मंदिर के पास घिनौनी हरकत से इलाके में तनाव, बीजेपी ने बताया 'ईशनिंदा'

हैदराबाद के कट्टा मैसाम्मा मंदिर में एक 26 वर्षीय युवक ने मंदिर परिसर में मूर्ति के पास शौच और पेशाब किया. यह घटना शनिवार रात की बताई गई है, जब आरोपी ने मंदिर के भीतर स्थित बोद्राई नामक पवित्र पत्थर के पास ऐसा किया. घटना के समय स्थानीय लोगों ने युवक को मौके पर पकड़ लिया. इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसे पूछताछ के बाद कुछ लोगों द्वारा पीटते हुए देखा गया. भीड़ बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात बिगड़ने से पहले आरोपी को हिरासत में ले लिया.

कर्नाटक का रहने वाला है आरोपी

पुलिस ने आरोपी की पहचान कर्नाटक के बीदर जिले के रहने वाले अल्ताफ के रूप में की है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धार्मिक स्थल में अवैध प्रवेश और धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

आरोपी का पिछला रिकॉर्ड जांच के दायरे में

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. इस घटना के बाद बीजेपी, हिंदू संगठनों और मंदिर के श्रद्धालुओं ने विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि आरोपी ने मंदिर परिसर में पेशाब और शौच किया.

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने मंदिर का दौरा कर इस घटना को ‘ईशनिंदा’ बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार हिंदुओं पर हमलों में बांग्लादेश और पाकिस्तान से होड़ कर रही है.

एन रामचंदर राव का बयान

उन्होंने लिखा कि कट्टा मैसाम्मा मंदिर में हुई इस घटना पर कांग्रेस, बीआरएस की चुप्पी हैरान करने वाली है. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि बीजेपी हिंदू आस्था, मंदिरों और सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी.

पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह या बिना पुष्टि की गई जानकारी न फैलाएं. पुलिस ने चेतावनी दी कि गलत सूचना फैलाने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है.

