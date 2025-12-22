हैदराबाद: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का घोंटा गला, तीन आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर की उसके ही घर में गला घोंटकर हत्या कर दी. मेडिपल्ली पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

और पढ़ें

मृतक की पहचान 45 वर्षीय वी जे अशोक के रूप में हुई है, जो Srinidhi University में लॉजिस्टिक्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था. पुलिस के मुताबिक अशोक की पत्नी जे पूर्णिमा का अपने पड़ोसी कॉलोनी में रहने वाले पलेटी महेश के साथ अवैध संबंध था. जब अशोक को इस रिश्ते की भनक लगी और उसने सवाल उठाने शुरू किए, तो तीनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच ली.

लॉजिस्टिक्स मैनेजर का मर्डर

पुलिस ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम को अशोक काम से घर लौटा था. उसी दौरान महेश और साई कुमार ने उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू की. इस दौरान पूर्णिमा ने उसके पैर पकड़े रखे. इसके बाद महेश ने तीन चुनरियों से अशोक का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की. मृतक के कपड़े बदले गए और घटना को हार्ट अटैक का रूप देने की साजिश रची गई. 12 दिसंबर को पूर्णिमा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उसके पति को बाथरूम में बेहोश हालत में पाया गया था और बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

Advertisement

हालांकि पुलिस को मृतक के गाल और गर्दन पर चोट के निशान दिखे, जिसके बाद जांच गहराई से की गई. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने आ गई. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक आईफोन 15, खून से सनी चुनरियां और कपड़े, मृतक के टूटे हुए दांत, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वाला पेन ड्राइव और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है.

पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को अरेस्ट किया

गिरफ्तार आरोपियों में जे पूर्णिमा, उसका प्रेमी पलेटी महेश और उसका साथी भुक्या साई कुमार शामिल हैं. पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

---- समाप्त ----