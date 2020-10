हैदराबाद-महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, पानी से घिरे इलाके में फंसे लोग

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ (Flood Like Situation) की स्थिति बनी हुई है. भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ है. इस बीच मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने फिर भारी बारिश बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक तेलंगाना के अधिकतर इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश की उम्मीद है. तेलंगाना में 19 से 22 अक्टूबर तक भारी बारिश (Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया है.

Thunderstorm accompanied with lightning very likely to occur at isolated places over Telangana. Heavy rain very likely to occur at isolated places over Telangana from October 19 to 22: India Meteorological Department (IMD) — ANI (@ANI) October 19, 2020

बता दें कि पिछले सप्ताह से ही हैदराबाद में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. महानगर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर यातायात भी बाधित हुआ है. वहीं, शहर के कई हिस्सों में बारिश-बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें काफी डराती हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग फंसे हुए हैं.

Telangana: Property damage seen as water recedes in parts of Hyderabad, some areas still water-logged after heavy rains.



"We've incurred heavy losses. I had been saving for my daughter's wedding, now it's all gone. Even our house is not livable now," says a woman in tears. pic.twitter.com/O8MKPUFBi0 — ANI (@ANI) October 19, 2020

वहीं, प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आपदा मोचन बल के कर्मी, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस के जवान जुटे हुए हैं. सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है. बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है.

इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी करके हैदराबाद के लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. दरअसल, मौसम विभाग ने राज्य में 22 अक्टूबर तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. भारी बारिश ने हैदराबाद के विभिन्न राजमार्गों पर यातायात को फिर से प्रभावित किया है. हैदराबाद को विजयवाड़ा, बेंगलुरू, वारांगल से जोड़ने वाले राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट

कर्नाटक के चार जिलों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. वहीं, कृष्णा और भीमा नदियों के उफान पर होने की वजह से कर्नाटक के चार जिलों में भी बाढ़ के हालात हैं. इस बीच मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Widespread light to moderate rains with isolated heavy to very heavy rains likely over Ramanagara, Mandya, Mysuru, Chikkaballapura, Chamrajanagara, Tumakuru & Chitradurga districts over the next 24 hours: Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre (KSNDMC) — ANI (@ANI) October 19, 2020

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात

महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश-बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है. महाराष्ट्र में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है.

#WATCH: Flood-like situation in parts of Pune after heavy rainfall in the area.#Maharashtra pic.twitter.com/A59NRzJO7B — ANI (@ANI) October 19, 2020

राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार को प्रभावित इलाके सोलापुर में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे. हालांकि, सोलापुर में सीएम उद्धव को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़े. बता दें कि बारिश और बाढ़ से लाखों हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल बर्बाद हो गई है.