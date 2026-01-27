scorecardresearch
 
तेज रफ्तार ऑटो से कूदी 13 साल की छात्रा की मौत, स्कूल के बाहर धरने पर बैठा परिवार

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में सामाजिक कल्याण आवासीय स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा की चलती ऑटो से कूदने के बाद मौत हो गई. सिर में गंभीर चोट लगने से छात्रा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने ऑटो चालक और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया है.

चलते ऑटो से कूदी 13 साल की छात्रा की मौत (Photo: representational image)
तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सामाजिक कल्याण रेजिडेंशियल स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा की चलती ऑटो-रिक्शा से कूदने के बाद मौत हो गई. यह हादसा रविवार शाम बंसवाड़ा मंडल स्थित स्कूल परिसर में हुआ. मृतका आठवीं कक्षा की छात्रा थी.

पुलिस के अनुसार, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूल में कुर्सियां पहुंचाने के लिए एक ऑटो-रिक्शा लाया गया था. कुर्सियां उतारने के बाद चार छात्राओं ने ऑटो चालक से स्कूल के मुख्य गेट तक छोड़ने की गुजारिश की. ऑटो कुछ दूरी तक चला ही था कि तीन छात्राएं चलते ऑटो से कूद गईं. तभी चौथी लड़की ने भी छलांग लगा दी. वह सड़क पर गिरी तो उसके सिर में गंभीर चोट लग गई.

घायल छात्रा को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. छात्रा की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

सोमवार को मृतका के परिजनों और अन्य लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया. शोक संतप्त माता-पिता ने सवाल उठाया कि उनकी बेटी को ऐसी परिस्थिति का सामना क्यों करना पड़ा. उन्होंने मांग की कि जिला कलेक्टर स्वयं मौके पर आकर उनसे बात करें और उन्हें न्याय दिलाया जाए. परिजनों ने कहा कि वे चाहते हैं कि भविष्य में किसी और माता-पिता को ऐसा दर्द न झेलना पड़े.

पुलिस ने इस मामले में ऑटो चालक और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में छात्राओं को चलते ऑटो से कूदते हुए देखा गया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना गंभीर है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

 

 

 

