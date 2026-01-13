हैदराबाद: चाइनीज मांझे की चपेट में आई बुजुर्ग महिला,  बुरी तरह कटा पैर

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चाइनीज मांझे से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है . हैदराबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले मीरपेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई . यह हादसा उस समय हुआ जब महिला सड़क किनारे पैदल चल रही थी .

जानकारी के अनुसार, घायल महिला की पहचान करीब 70 साल की यदम्मा के रूप में हुई है . वह अलमासगुड़ा मुख्य सड़क पर सामान्य रूप से पैदल जा रही थी . इसी दौरान अचानक सड़क पर पड़ा चाइनीज मांझा उसके पैर में उलझ गया . मांझा बेहद धारदार होने के कारण महिला के पैर में गहरा कट लग गया, जिससे काफी सारा खून बहने लगा .

घटना के बाद महिला दर्द से चीखने लगी . आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मदद की और घायल महिला को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया . अस्पताल सूत्रों के अनुसार, यदम्मा का इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, हालांकि चोट काफी गंभीर है .

इस घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश देखा गया . स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार द्वारा चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इसकी अवैध बिक्री और उपयोग लगातार जारी है . खासतौर पर त्योहारों और पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझा आम लोगों, राहगीरों और पशु-पक्षियों के लिए बड़ा खतरा बन रहा है .

