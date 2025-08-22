scorecardresearch
 

तेलंगाना: पिता ने PUBG खेलने पर डांटा, 13 साल के नाबालिग ने कर लिया सुसाइड

तेलंगाना के निर्मल जिले में 13 वर्षीय कक्षा 9 के छात्र ने PUBG खेलने पर पिता की डांट के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना ने ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत और उसके खतरों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

PUBG खेलने पर पिता ने डांटा, छात्र ने की खुदकुशी (Photo: Representational)
PUBG खेलने पर पिता ने डांटा, छात्र ने की खुदकुशी (Photo: Representational)

तेलंगाना के निर्मल जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 13 वर्षीय छात्र ने ऑनलाइन गेम PUBG खेलने पर डांट खाने के बाद अपनी जान दे दी. जानकारी के अनुसार मृतक छात्र का नाम रिशेंद्र था, जो कक्षा 9 में पढ़ता था.

वह लंबे समय से PUBG खेलने का आदी हो गया था. बुधवार को उसके पिता भट्टी संतोष, जो हैदराबाद के मूल निवासी हैं और भैंसा में एक छोटा व्यवसाय चलाते हैं, उन्होंने उसे गेम खेलने पर डांटा.

PUBG खेलने पर डांट खाने के बाद बच्चे ने की खुदकुशी

डांट खाने के बाद रिशेंद्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. भैंसा टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश में ऑनलाइन गेमिंग के खतरों और इसे नियंत्रित करने के कानून को लेकर बहस तेज है.

ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कई बच्चे कर चुके हैं सुसाइड

इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आत्महत्या की थी. लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाएं परिवारों और समाज के लिए चिंता का कारण बनती जा रही हैं. इस घटना के बाद से मृतक के परिजनो का रो-रोकर बुरा हाल है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
