2 दोस्तों ने 19 कैन बीयर के साथ की पार्टी, खाते समय गले में फंसा खाना... दोनों की हुई मौत

आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की ज़्यादा शराब पीने के बाद खाना गले में फंस गया. जिससे दोनों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. मृतक मणि कुमार (35) और पुष्पराज (27) 17 जनवरी को उसी गांव के अपने चार दोस्तों से मिले और कई घंटों तक बीयर पी.

और पढ़ें

19 बीयर की कैन दो दोस्तों ने पिया

रायचोटी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) कृष्णा मोहन ने बताया कि अन्नामय्या जिले के दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की यहां दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद खाना गले में फंसने से मौत हो गई. मोहन ने बताया कि ग्रुप ने 19 बीयर के कैन खरीदे और उन्हें दोपहर 3.30 बजे से शाम 7.30 बजे के बीच पिया.

यह भी पढ़ें: उन्नाव: विधायक की गाड़ी से हिट एंड रन, रेलवे पुल से 30 फीट नीचे गिरा युवक, कार से मिलीं बियर की कैन

इस दौरान कुमार ने लगभग छह बीयर के कैन पिए जबकि पुष्पराज ने लगभग पांच पिए. घर लौटते समय कुमार गिर गए और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. जिसके बाद दोस्त उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी पहले मौत हो गई. जबकि पुष्पराज की मौत बाद में रात करीब 10 बजे हुई.

Advertisement

पुलिस कर रही है मामले की जांच

पुलिस के अनुसार बीयर पीने से पहले ही कुमार नशे में थे और शुरुआती जांच से पता चला है कि ज़्यादा शराब पीने और खाना गले में फंसने से सांस लेने में दिक्कत हुई. 18 जनवरी को कुमार के पिता नरसिम्हा ने शिकायत दर्ज कराई. जिसमें कहा गया कि मौत का कारण पता नहीं है. जिसके बाद पुलिस ने BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है.

DSP ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस्तेमाल किए गए बीयर के कैन के सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए है. जिससे पुष्टि हुई कि उनमें कोई मिलावट नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि मृतकों के खून और अन्य सैंपल भी आगे की जांच के लिए लैब भेजे गए हैं.

---- समाप्त ----