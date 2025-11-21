scorecardresearch
 

इम्फाल में पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, फिर बेटे ने की खुदकुशी

इम्फाल वेस्ट के सिंगजामी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां एक सेवानिवृत्त MPS अधिकारी को उनके बेटे ने कथित रूप से गोली मार दी. घटना के बाद बेटा अपने कमरे में जाकर खुद को भी गोली मारकर मर गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है.

बेटे ने पिता को गोली मारी (Photo: Babie shirin/ITG)
इम्फाल वेस्ट के सिंगजामी इलाके में शुक्रवार दोपहर एक बेहद दुखद घटना सामने आई. यहां मणिपुर पुलिस सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की उनके बेटे ने कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद बेटे ने भी खुद को गोली मारकर जान दे दी. यह घटना करीब 1 बजकर 30 मिनट पर हुई.

मृत सेवानिवृत्त अधिकारी की पहचान अकोइजम शांतिकुमार के रूप में हुई है. उनका बेटा, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, का नाम अकोइजम किशन बताया गया है. पुलिस के अनुसार किशन ने अपने घर के अंदर अपने पिता को गोली मारी. जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पिता को गोली मारकर बेटे ने की खुदकुशी

स्थानीय थाने के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले को जनरल डायरी एंट्री के रूप में दर्ज किया गया है और जांच जारी है. अधिकारी ने बताया कि पिता को गोली मारने के बाद किशन इमारत के अंदर अपने कमरे में चला गया. पुलिस जब वहां पहुंची तो वह अपने कमरे में मृत पाया गया. उसके सिर में गोली लगी थी.

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि किशन ने वही पिस्टल इस्तेमाल की जिससे उसने अपने पिता पर गोली चलाई थी. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस घटना की वजह क्या थी और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को खंगाल रही है और परिवार के अन्य सदस्यों व परिचितों से बात कर रही है. इस दोहरे मौत के मामले ने इलाके में दुख और हैरानी का माहौल पैदा कर दिया है.
 

