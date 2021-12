एक-दूसरे से जुड़े भाइयों को मां-बाप ने छोड़ दिया था, अब पंजाब स्टेट पावर में करेंगे नौकरी

पंजाब के अमृतसर में दो जुड़वा भाई सोहना-मोहना को पंजाब सरकार ने क्रिसमस का बड़ा गिफ्ट दिया है. दोनों को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में नौकरी दी गई है. दोनों डेंटल कॉलेज के पास बने बिजलीघर में रेगुलर टी मैट (मेंटेनेंस कर्मचारी) के तौर पर काम करेंगे. 11 दिसंबर 2021 को सोहना-मोहना को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था. अब उन्हें हर महीने 20 हजार रुपये की सैलरी मिलेगी.

सोहना-मोहना को मिली नौकरी

सोहना-मोहना का जन्म 14 जून 2003 को नई दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था. बाद में उन्हें एम्स में ट्रांसफर कर दिया गया. जन्म के बाद गरीबी के कारण इनके माता-पिता ने दोनों को छोड़ दिया था. फिर डॉक्टरों ने पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी से संपर्क किया और नवजात शिशुओं को 2003 में स्वतंत्रता दिवस पर एक घर दिया. एक की जान पर खतरा होने के कारण डॉक्टरों ने इन्हें अलग-अलग करने का फैसला नहीं किया था. नौकरी लगने के बाद दोनों अपना पालन पोषण कर सकेंगे.

Amritsar | Conjoined twins, Sohna and Mohna, bag a job in the Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL)



"We're very glad about the job & have joined on Dec 20. We thank the Punjab govt & the Pingalwara institution, which schooled us, for the opportunity," they say pic.twitter.com/vNieE4jBiJ