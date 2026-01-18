रिटायर्ड ASI ने लाइसेंसी हथियार से खुद को मारी गोली, तनाव में आत्महत्या करने की आशंका

पंजाब के कपूरथला जिले से एक दुखद खबर सामने आई है. यहां 70 वर्षीय सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) ने अपने ही घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक, पूर्व पुलिसकर्मी ने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना रविवार को फगवाड़ा के गुरु नानकपुरा इलाके में हुई.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान करमजीत सिंह संधू के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि वह किसी चल रहे कानूनी विवाद के चलते मानसिक तनाव में थे. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

तनाव और पारिवारिक स्थिति

पुलिस के अनुसार, करमजीत सिंह संधू लंबे समय से तनाव में चल रहे थे. हालांकि, आत्महत्या के पीछे की पूरी वजहों की जांच की जा रही है. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे, एक बेटी और पोते-पोतियां हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

करमजीत सिंह संधू समाज में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे. वह गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष थे और पंजाबी भाषा के लेखक भी थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

