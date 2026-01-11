scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चंडीगढ़: AAP पार्षद ने थामा BJP का दामन, रिश्तेदार को पंजाब पुलिस ने किया अरेस्ट

चंडीगढ़ मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन अमित शर्मा के भाजपा में शामिल होने से सियासी हलचल तेज हो गई है. इस जॉइनिंग के बाद समीकरण बदलते दिखे, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उनकी जेठानी कोमल शर्मा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
पेजाब पुलिस ने सुमन शर्मा के रिश्तेदार पर कार्रवाई की है. (Photo: X/@PunjabPolice)
पेजाब पुलिस ने सुमन शर्मा के रिश्तेदार पर कार्रवाई की है. (Photo: X/@PunjabPolice)

दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा आप बनाम भाजपा विवाद अब और गहरा हो गया है. आतिशी से जुड़ा मामला अभी पंजाब में पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक विवाद सामने आ गया है.

दरअसल, 26 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 4 की आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन अमित शर्मा ने भाजपा जॉइन कर ली. इस जॉइनिंग को मेयर चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे चंडीगढ़ नगर निगम के सियासी समीकरण बदलते नजर आने लगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से पंजाब तक सफर होगा आसान... बिहार में होली से पहले 149 नई डीलक्स बसें चलेंगी, अंतरराज्यीय यात्रियों को बड़ी राहत

सम्बंधित ख़बरें

Punjab AAP Gheroed BJP and Congress Leaders Residence Accusing them of sacriledge of Sikh Gurus
AAP ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का किया घेराव, सिख गुरुओं की बेअदबी का आरोप
कार शोरूम में फायरिंग (Photo: Screengrab)
लुधियाना: बाइक सवार बदमाशों ने कार शोरूम पर बरसाईं गोलियां, बाहर फेंकी पर्ची
होशियारपुर में रोडवेज बस से टकराई कार, 4 लोगों की मौत... एक की हालत गंभीर
Gangster culture is taking over Punjab creating fear and disorder
पंजाब में ड्रग्स और गन कल्चर की दहशत, देखें Punjab Aajtak
‘डॉक्टर्ड वीडियो’ मामले में बड़ा खुलासा, फॉरेंसिक रिपोर्ट से अतिशी को क्लीन चिट

हालांकि, सियासी हलचल के बीच मामला तब विवादों में आ गया जब सुमन शर्मा की जेठानी कोमल शर्मा को पंजाब पुलिस ने सुबह करीब 6 बजे चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में मोहाली के सोहाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

कोमल शर्मा, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन सनी सिंह अहलूवालिया के मोहाली स्थित कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात थीं. सनी सिंह अहलूवालिया चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सह-प्रभारी भी हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: '48 घंटे में जवाब दें', दिल्ली विधानसभा वीडियो मामले में पंजाब DGP और जालंधर पुलिस कमिश्नर को नोटिस

एफआईआर के मुताबिक, चेयरमैन की ओर से ही मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी. आरोप है कि कोमल शर्मा नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं होती थीं, इसके बावजूद उन्हें वेतन मिलता रहा. पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है.

मेयर चुनाव से ठीक पहले इस घटनाक्रम ने चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और आप और भाजपा के बीच टकराव और गहराता नजर आ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement