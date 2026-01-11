चंडीगढ़: AAP पार्षद ने थामा BJP का दामन, रिश्तेदार को पंजाब पुलिस ने किया अरेस्ट

दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा आप बनाम भाजपा विवाद अब और गहरा हो गया है. आतिशी से जुड़ा मामला अभी पंजाब में पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक विवाद सामने आ गया है.

दरअसल, 26 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 4 की आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन अमित शर्मा ने भाजपा जॉइन कर ली. इस जॉइनिंग को मेयर चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे चंडीगढ़ नगर निगम के सियासी समीकरण बदलते नजर आने लगे.

हालांकि, सियासी हलचल के बीच मामला तब विवादों में आ गया जब सुमन शर्मा की जेठानी कोमल शर्मा को पंजाब पुलिस ने सुबह करीब 6 बजे चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में मोहाली के सोहाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

कोमल शर्मा, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन सनी सिंह अहलूवालिया के मोहाली स्थित कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात थीं. सनी सिंह अहलूवालिया चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सह-प्रभारी भी हैं.

एफआईआर के मुताबिक, चेयरमैन की ओर से ही मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी. आरोप है कि कोमल शर्मा नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं होती थीं, इसके बावजूद उन्हें वेतन मिलता रहा. पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है.

मेयर चुनाव से ठीक पहले इस घटनाक्रम ने चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और आप और भाजपा के बीच टकराव और गहराता नजर आ रहा है.

