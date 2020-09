सिद्धू रिटर्न्स: लंबे सियासी ब्रेक के बाद हल्ला बोल, किसान बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन

केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि बिलों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है. बुधवार को पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सड़कों पर उतरकर किसान बिल के विरोध में हुंकार भरी.



पंजाब और हरियाणा में इस बिल के खिलाफ सबसे आक्रामक तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है. जहां सभी राजनीतिक दलों की ओर से एकजुटता दिखाई गई है, साथ ही अन्य किसान संगठन भी इस बिल के विरोध में सामने आए हैं.

Punjab: Congress leader Navjot Singh Sidhu joins party protest in Amritsar in support of farmers who are demonstrating against the passage of agriculture reform bills in the Parliament. pic.twitter.com/UrKL71UIUu