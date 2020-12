कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले पंजाब के इन दो जिलों में 28-29 को होगा ड्राई रन, परखे जाएंगे सारे इंतजाम

भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए पंजाब के 2 जिलों लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर की 5-5 जगहों को चुना है. पंजाब के राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का यह ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को होगा.

एएनआई के मुताबिक ड्राई रन के दौरान कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बनाए गए Co-Win मोबाइल ऐप की यथास्थिति को भी देखा जाएगा जो कि वैक्सीन से जुड़े कई पहलुओं, जानकारी और जरूरी डेटा को ऑनलाइन जोड़ेगा.

Government of India has chosen Punjab to conduct the dry run for COVID19 vaccine on Dec 28-29 at five sites each in Ludhiana & Shaheed Bhagat Singh Nagar districts: State Info & Public Relations Dep, Punjab