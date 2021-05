सिद्धू के तीखे तेवर, कृषि कानून के विरोध में घर पर फहराया काला झंडा, बोले- लड़ाई जारी रहेगी

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति गरमाने लगी है. कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर काला झंडा फहराया. नवजोत सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ छत पर झंडा लहरा रहे हैं.



कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने वीडियो में कहा कि पिछले 20-25 साल से घट रही आमदनी, बढ़ रहे कर्ज के कारण किसान परेशान है और पंजाब के किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है. पंजाब आज एक साथ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है, ये तीनों कानून किसान, मजदूर और व्यापारी के पेट पर लात मारने वाले हैं.



Hoisting the Black Flag in Protest ... Every Punjabi must support the Farmers !! pic.twitter.com/CQEP32O3az