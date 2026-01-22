scorecardresearch
 
पकड़ा गया ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला मनदीप, पंजाब के होटल में पत्नी को मारकर हुआ था फरार

अमृतसर के कोर्ट रोड स्थित एक निजी होटल में ऑस्ट्रेलिया से आई महिला प्रभजोत कौर की हत्या का मामला सामने आया था. मौत के बाद से फरार महिला का आरोपी पति मनदीप को अब पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है.

पकड़ा गया ऑस्ट्रेलिया का मनदीप, होटल में पत्नी को मारकर हुआ था फरार (Photo: itg)

पंजाब में अमृतसर के थाना सिविल लाइन ने महिला की हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए उसके ऑस्ट्रेलिया निवासी पति को गिरफ्तार कर लिया है.दरअसल, हाल में शहर के कोर्ट रोड स्थित एक निजी होटल में ऑस्ट्रेलिया से आई महिला प्रभजोत कौर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके पति मनदीप ने की है, जो वारदात के बाद फरार है. तब पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी.

लोहड़ी के लिए इंडिया आया था परिवार

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनदीप सिंह, निवासी ऑस्ट्रेलिया के रूप में हुई है, जिसे राजस्थान के गंगानगर से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है. यह मामला मृतका प्रभजोत कौर के पिता माखन सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया. शिकायत के अनुसार, प्रभजोत कौर और उसके पति मनदीप सिंह ने लोहड़ी मनाने के बहाने परिवार को गांव जेठूवाल आने के लिए कहा था और दोनों घूमने के लिए निकल गए थे. 12 जनवरी 2026 को प्रभजोत कौर की लाश अमृतसर के होटल फेयरवे, कोर्ट रोड स्थित कमरा नंबर 112 में मिली थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के गंगानगर से गिरफ्तार कर लिया है.

बेटे को ससुराल छोड़ा और पत्नी को ले गया अमृतसर

पुलिस के अनुसार प्रभजोत कौर की शादी करीब सात साल पहले मनदीप के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां उन्हें पीआर मिल गया था. कुछ दिन पहले मनदीप अपनी पत्नी प्रभजोत और छह साल के बेटे के साथ भारत आया था. परिवार के अनुसार    मनदीप ने बच्चे को ससुराल छोड़ दिया और पत्नी को घूमने के बहाने अमृतसर ले आया.

होटल के अंदर मिली लाश

सोमवार को दोनों अमृतसर के एक निजी होटल में ठहरे. इसके बाद मनदीप ने तेजधार हथियार से प्रभजोत की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. मृतका के परिवार का आरोप है कि मनदीप को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. घटना की सूचना दोपहर करीब एक बजकर तीस मिनट पर डायल 112 पर मिली. एसीपी लखविंदर सिंह कलेर ने बताया कि होटल में महिला की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

चरित्र पर शक और हत्या

मृतका के भाई लवप्रीत सिंह ने बताया कि विवाह के बाद दोनों विदेश में रह रहे थे. इस दौरान पति को शक होने लगा था, जिससे घर में तनाव बना रहता था. उन्होंने बताया कि सोमवार को मनदीप बहन को घूमने की बात कहकर ले गया था, लेकिन बाद में हत्या की खबर मिली. मृतका के पिता माखन सिंह ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है. 

