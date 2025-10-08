scorecardresearch
 

'एक्टिंग PM की तरह काम कर रहे अमित शाह, एक दिन...', ममता बनर्जी ने गृह मंत्री पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता राज्य में वोटर लिस्ट से एक लाख नाम काटने की बात कर रहे हैं, जो एक गंभीर षड्यंत्र है. मुख्यमंत्री ने अमित शाह पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब अमित शाह का खेल है.

ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा पीएम से अनुरोध है कि अमित शाह पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. (File Photo- ITG)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अमित शाह खुद को एक्टिंग प्रधानमंत्री की तरह पेश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं. 

उन्होंने ने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री को अमित शाह पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन वही मीर जाफर की तरह आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे.

दरअसल, मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता बंगाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने की साजिश में जुटे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता राज्य में वोटर लिस्ट से एक लाख नाम काटने की बात कर रहे हैं, जो एक गंभीर षड्यंत्र है. उन्होंने कहा, “उनका नेता बंगाल आता है और कहता है कि हम एक लाख वोटरों के नाम काट देंगे. क्या यह लोकतंत्र है? क्या चुनाव आयोग भाजपा की शाखा है या जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला आयोग?”

बंगाल सीएम ने आगे कहा कि राज्य में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात और त्योहारों के बीच स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) कराना लोकतंत्र का मजाक है. ऐसे प्राकृतिक संकट में 15 दिनों में यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? क्या लोगों को त्योहार छोड़कर बूथों पर कतार में खड़ा रहना चाहिए?

मुख्यमंत्री ने अमित शाह पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा, “यह सब अमित शाह का खेल है. वह गृह मंत्री हैं, पर हर काम ऐसे करते हैं जैसे वही प्रधानमंत्री हों. प्रधानमंत्री सब जानते हैं, पर कुछ नहीं बोलते. मेरा पीएम से अनुरोध है कि उन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. एक दिन वही मीर जाफर बन जाएंगे और आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे.”

