Aryan khan drugs case: 'बगल में बैठा दोस्त चरस लेगा तो...', आर्यन खान की बेल रिजेक्शन पर कपिल सिब्बल का तंज

आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस के मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर NCB और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने आर्यन खान की बेल रिजेक्ट होने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया. इससे पहले आर्यन खान को जेल भेजे जाने पर भी सिब्बल ने ट्वीट किया था.

बता दें कि आर्यन खान की बेल अर्जी बुधवार को खारिज हो गई थी. अब आर्यन और बाकी आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी.



सिब्बल ने लिखा, 'आर्यन खान की बेल रिजेक्ट. न्यायशास्र. अगर मैंने ड्रग्स नहीं लिया है. अगर मेरे दोस्त ने कुछ ग्राम चरस ली हुई है जो कि मेरे बगल में बैठा है. क्या मुझपर इसको लेने का केस दर्ज होगा.' सिब्बल ने ट्वीट पर कार्ति चिदंबरम ने भी जवाब दिया है. उन्होंने लिखा कि इस तर्क से तो जिसके भी आप करीबी होंगे उससे जुड़ी चीज के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.'

Aryan Bail Rejection



New Jurisprudence :



If I am not in possession

How can I be found to be in ‘ conscious possession ‘



If a friend consumes a few grams of ‘charas’ sitting next to me will I be charged for ‘ conscious consumption ‘ !