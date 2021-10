बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर CAA पर चर्चा, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने की संशोधन की मांग

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई हिंसा के बाद से हालात बेहद चिंताजनक हैं. वहां लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है. इसे लेकर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा नागरिक संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के समर्थन में उतर आए हैं.

उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा बेहद चिंताजनक है. धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा और पुनर्वास के लिए CAA में संशोधन किया जाना चाहिए. भारत को बांग्लादेशी इस्लामवादियों के साथ भारतीय मुसलमानों की बराबरी करने के किसी भी सांप्रदायिक प्रयास को अस्वीकार और विफल करना चाहिए.

Bangladesh’s escalating communal violence is extremely worrying. CAA must be amended to protect & rehabilitate Bangladeshi Hindus fleeing religious persecution. India must also reject & thwart any communal attempt to equate Indian Muslims with Bangladeshi Islamists.

कहां है बहुचर्चित सीएए?

वहीं, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा समारोह पर हमला, इस्कॉन मंदिर पर हमला, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले हो रहे हैं और भारत सरकार की ओर से चिंता का एक शब्द भी नहीं सुनाई पड़ा है. कहां है बहुचर्चित CAA?

Durga Puja celebrations attacked, ISKCON temple attacked, targeted attacks on homes of Hindu minorities in Bangladesh.



Not even a word of concern from government of India. Where is the much touted CAA?