8 साल की बच्ची के गले में फंसी च्युइंग गम, घुटने लगा दम, सीसीटीवी Video वायरल

केरल के कन्नूर में एक बच्ची की जान कुछ युवकों की सतर्कता से बच गई. बच्ची साइकिल चलाते हुए च्युइंग गम चबा रही थी, तभी गम गले में फंस गया और उसका दम घुटने लगा. घबराई बच्ची सड़क के पास सब्जी खरीद रहे युवकों के पास पहुंची. एक युवक ने तुरंत स्थिति समझकर बच्ची की पीठ पर दबाव डाला, जिससे च्युइंग गम बाहर निकल गया और बच्ची की सांसें सामान्य हो गईं.

वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि साइकिल चला रही बच्ची ने च्युइंग गम मुंह में डाला हुआ था. इसके बाद बेचैनी महसूस होने पर बच्ची सड़क के दूसरी तरफ खड़े युवकों के पास मदद के लिए पहुंचती है. मामले को तुरंत समझते हुए युवक अपनी सूझबूझ से मासूम की च्युइंग गम बाहर निकलवा देते हैं.

स्थानीय लोग अब मुसीबत में फंसी बच्ची की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं, जिसने आस-पास के लोगों से मदद मांग और उस युवक की भी जिसने इस मामले को संभाला. देखें VIDEO:-

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने फेसबुक पर इन युवकों की तारीफ करते हुए लिखा, "कन्नूर के पल्लिक्करा में युवाओं ने च्युइंग गम से दम घुट रही बच्ची की जान बचाई, सभी का आभार."

