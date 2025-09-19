scorecardresearch
 

8 साल की बच्ची के गले में फंसी च्युइंग गम, घुटने लगा दम, सीसीटीवी Video वायरल

वायरल सीसीटीवी फुटेज में मासूम बच्ची को साइकिल चलाते और च्युइंग गम चबाते देखा गया. इसके बाद बेचैनी होने पर वह सड़क पार कर युवकों के पास पहुंची. युवकों ने फौरन हालात को भांपकर बच्ची की पीठ पर दबाव डाला, जिससे च्युइंग गम बाहर निकल आई.

बच्ची की पीठ पर दबाव डालने पर निकल आई च्युइंग गम.(Photo:Screengrab)
बच्ची की पीठ पर दबाव डालने पर निकल आई च्युइंग गम.(Photo:Screengrab)

केरल के कन्नूर में एक बच्ची की जान कुछ युवकों की सतर्कता से बच गई. बच्ची साइकिल चलाते हुए च्युइंग गम चबा रही थी, तभी गम गले में फंस गया और उसका दम घुटने लगा. घबराई बच्ची सड़क के पास सब्जी खरीद रहे युवकों के पास पहुंची. एक युवक ने तुरंत स्थिति समझकर बच्ची की पीठ पर दबाव डाला, जिससे च्युइंग गम बाहर निकल गया और बच्ची की सांसें सामान्य हो गईं. 

वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि साइकिल चला रही बच्ची ने च्युइंग गम मुंह में डाला हुआ था. इसके बाद बेचैनी महसूस होने पर बच्ची सड़क के दूसरी तरफ खड़े युवकों के पास मदद के लिए पहुंचती है. मामले को तुरंत समझते हुए युवक अपनी सूझबूझ से मासूम की च्युइंग गम बाहर निकलवा देते हैं. 

स्थानीय लोग अब मुसीबत में फंसी बच्ची की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं, जिसने आस-पास के लोगों से मदद मांग  और उस युवक की भी जिसने इस मामले को संभाला.  देखें VIDEO:- 

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने फेसबुक पर इन युवकों की तारीफ करते हुए लिखा, "कन्नूर के पल्लिक्करा में युवाओं ने च्युइंग गम से दम घुट रही बच्ची की जान बचाई, सभी का आभार."

---- समाप्त ----
