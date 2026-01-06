scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आतंकी सोच और भारत-विरोधी इरादे... जानें क्या है दहशतगर्दों का पावर चार्जर 'गजवा-ए-हिंद'

लश्कर के आतंकी सैफुल्ला सैफ ने 'गजवा-ए-हिंद' का नाम लेकर एक बार फिर भारत को धमकी दी है. पाकिस्तान में बैठे मौलाना और आतंकी आका अक्सर 'गजवा-ए-हिंद' का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में करते हैं. आइए समझते हैं कि आखिर क्या है यह 'गजवा-ए-हिंद', जो आतंकियों के लिए एक 'पावर चार्जर' की तरह काम करता है.

Advertisement
X
जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन 'गजवा-ए-हिंद' शब्द का इस्तेमाल लगातार करते हैं (Photo- Representational)
जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन 'गजवा-ए-हिंद' शब्द का इस्तेमाल लगातार करते हैं (Photo- Representational)

जब भी लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो उनके भाषणों में एक शब्द बार-बार सुनाई देता है- 'गजवा-ए-हिंद'. हाल ही में लश्कर के आतंकी सैफुल्ला सैफ ने भी इसी का नाम लेकर भारत को धमकी दी है. लेकिन आखिर क्या है यह 'गजवा-ए-हिंद', जो आतंकियों के लिए एक 'पावर चार्जर' की तरह काम करता है? आइए समझते हैं इस विध्वंसक विचारधारा की पूरी कुंडली.

क्या है 'गजवा-ए-हिंद' का मतलब?

इस्लामिक कट्टरपंथ की शब्दावली में 'गजवा' का अर्थ ऐसी जंग से है जो धर्म (इस्लाम) के प्रचार या विस्तार के लिए लड़ी जाए. जब इस शब्द के साथ 'हिंद' (हिंदुस्तान) जुड़ जाता है, तो इसका सीधा मतलब होता है भारत को जंग के जरिए जीतकर इसका पूरी तरह इस्लामीकरण करना.

सम्बंधित ख़बरें

let chief Hafeez Saeed
'गजवा-ए-हिंद के लिए PAK फौज तैयार', लश्कर ए तैयबा ने उगला जहर
terrorist let saifullah kasuri
भारत के खिलाफ लश्कर ने फिर उगला जहर... आतंकी सैफुल्लाह ने अलापा कश्मीर राग, दी खुली धमकी
Dhaka
क्या बांग्लादेश की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ISI–हाफिज सईद का खतरनाक ब्लूप्रिंट बेनकाब
आर्मी की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के लिए नमाज पढ़ता रऊफ. (File Photo: Arvind Ojha/ITG)
"दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे", " हाफिज सईद के खास रऊफ ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
Pakistan allows high tech terror center by Lashkar e Taiba
पाक में लश्कर ने खोला ट्रेनिंग सेंटर, पहलगाम मास्टरमाइंड ने किया उद्घाटन

कट्टरपंथी सोच के अनुसार, इस युद्ध का अंतिम उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप से गैर-मुस्लिमों के शासन को समाप्त करना और यहां 'इस्लामी तंत्र' को स्थापित करना है. जो लोग इस युद्ध में शामिल होते हैं उन्हें 'गाजी' कहा जाता है, जिसे कट्टरपंथी हलकों में एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि के रूप में पेश किया जाता है.

दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम तक का सफर

इस विचारधारा को समझने के लिए दो इस्लामी अवधारणाओं को जानना जरूरी है. दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम. दारुल हर्ब का मतलब है वह स्थान जहां गैर-मुस्लिमों का शासन हो और दारुल इस्लाम का मतलब वह स्थान जहां इस्लाम को मानने वालों का शासन हो.

Advertisement

आतंकियों और कट्टरपंथी बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारत 'दारुल हर्ब' है और इसे 'जिहाद' के जरिए 'दारुल इस्लाम' में बदलना उनका धार्मिक कर्तव्य है. वे तर्क देते हैं कि भारत में मुसलमानों की पर्याप्त संख्या है, इसलिए यहां का शासन भी उन्हीं के हाथ में होना चाहिए.

आतंकियों का 'पावर चार्जर'

पाकिस्तान में बैठे मौलाना और आतंकी आका 'गजवा-ए-हिंद' का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में करते हैं. जब भी आतंकियों का मनोबल गिरने लगता है या पाकिस्तान के भीतर आर्थिक-राजनीतिक संकट गहराता है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए गजवा-ए-हिंद का नाम लेकर इस अंतिम युद्ध का डर या लालच दिखाया जाता है. उन्हें यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि भारत के खिलाफ इस युद्ध में जो मारा जाएगा उसे 'जन्नत' मिलेगी और जो बचेगा वह 'गाजी' कहलाकर भारत पर राज करेगा.

युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे आतंकी 

यह कोई नई कहानी नहीं है. इतिहासकार बताते हैं कि महमूद गजनी से लेकर मोहम्मद गोरी जैसे हमलावरों ने भारत पर अपने आक्रमणों को इसी तरह के धार्मिक युद्ध का रंग देने की कोशिश की थी. आज के दौर में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन इसी पुरानी और हिंसक सोच को डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए युवाओं के दिमाग में जहर की तरह घोल रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement