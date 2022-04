Summer Special Trains: पश्चिमी रेलवे इन रूट्स पर चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, शुरू हुई बुकिंग

Western Railway Summer Special Trains: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) स्पेशल ट्रेनें चलाता है. इसी कड़ी में अब पश्चिमी रेलवे (Western Railway) ने विशेष किराये पर 3 जोड़ियों यानी 6 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस - इज्जतनगर, डॉ अम्बेडकर नगर - नई दिल्ली और उधना - मंगलुरु के बीच चलाई जाएंगी.

>09005/09006 बांद्रा टर्मिनस - इज्जतनगर समर स्पेशल ट्रेन

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस - इज्जतनगर स्पेशल हफ्ते में दो दिन, शुक्रवार और रविवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 09 बजकर 30 मिनट पर प्रस्थान कर अगले दिन 15:15 पर इज्जतनगर पहुंचेगी. यह ट्रेन 29 अप्रैल से 17 जून 2022 को चलेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 09006 शनिवार और सोमवार को इज्जतनगर से 20:00 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार और बुधवार को 04:45 पर बांद्रा पहुंचेगी.

Western Railway has decided to run Summer Special train on Special Fare between Bandra Terminus - Izzatnagar, Dr. Ambedkar Nagar - New Delhi, & Udhna – Mangaluru for the convenience of passengers.



The booking of Train Nos. 09005, 09301 & 09057 will open from 26th April, 2022. pic.twitter.com/RvWOqreZul