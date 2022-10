Rain Today: इन दो राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मॉनसून पर मौसम विभाग ने दिया ये अपडेट

देश के विभिन्न राज्यों से मॉनसून की विदाई हो गई है तो वहीं, कुछ राज्यों से अभी भी मॉनसून की हल्की गतिविधियां जारी है. मॉनसून पर अपडेट देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ और हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते तापमान में कमी दर्ज की गई है. हालांकि, मंगलवार को सुबह दिल्ली में बारिश जरूर हुई लेकिन दोपहर होते-होते हल्की धूप भी खिल गई. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में आज, 12 अक्टूबर को भी हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की मानें तो यूपी के कई इलाकों में आज भी बारिश देखने को मिलेगी. यूपी की राजधानी लखनऊ में आज (बुधवार) न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, आज लखनऊ में गरज के साथ बारिश देखने को भी मिल सकती है. लखनऊ में 13 अक्टूबर को भी बारिश का पूर्वानुमान है. गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया जाएगा. वहीं, आज गाजियाबाद में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है.

जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु और रायलसीमा में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश जारी रहने वाली है. वहीं, कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में दो दिनों तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना है.

(i) Heavy rainfall spell likely to continue over Tamilnadu & Rayalaseema during next 5 days and over Interior Karnataka during next 2 days.