पहाड़ों पर ठंड की दस्तक! कश्मीर से हिमाचल-उत्तराखंड तक सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान में गिरावट

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों तक भारी बारिश और बर्फबारी ने ठंड की दस्तक दे ही है. मौसम विभाग (IMD) ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बताई है. हालांकि, पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद वहां पहुंचे टूरिस्ट के चेहरे पर रौनक आ गई है, वह मौसम का आनंद ले रहे हैं और अचानक बढ़ी इस ठंड का लुप्त उठा रहे हैं.

केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी

केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फ गिर गई है. इसके बाद से केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है. देश-विदेश से केदारनाथ पहुंचे तीर्थ यात्री बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं. केदारनाथ धाम में मौसम में बदलाव के बाद अक्टूबर माह में ही धाम में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना बताई है. आज 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है. हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बढ़ती ठंड और मौसम अलर्ट का असर यात्रा पर दिखाई दे रहा है. बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही मौसम ने करवट बदल दी है, यहां मौसम बदलने के साथ ही ठंड बढ़ गई है. मौसम में बदलाव के कारण प्रशासन भी श्रद्धालुओं को गर्म कपड़े लेकर यात्रा करने की सलाह दे रहा है.

कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ो में भी बढ़ी ठंड

कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसमें गुलमर्ग का माउंट अफरवात और सोनमर्ग का जोजिला पास शामिल हैं. ताजी बर्फ गिरने से यह लोकप्रिय हिल स्टेशन एक विंटर वंडरलैंड में बदल गया है, और टूरिस्ट्स इस नज़ारे का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में अगले 36 से 48 घंटे के में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है.

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आ गई है. अधिकारियों के अनुसार यहां लाहौल-स्पीति जिले के गोंधला और केलांग में क्रमशः 5 सेमी और 4 सेमी बर्फ गिरी है. मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों भारी बारिश की संभावना बताई है और येलो अलर्ट जारी किया है.

