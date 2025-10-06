scorecardresearch
 

Feedback

पहाड़ों पर ठंड की दस्तक! कश्मीर से हिमाचल-उत्तराखंड तक सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान में गिरावट

पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड की शुरुआत हो गई है. उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सीजन की ताजा बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे टूरिस्ट के चेहरों पर रौनक आ गई है. लोग बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं. वहीं, मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है.

Advertisement
X
बर्फबारी के बाद पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है (Photo: ITG)
बर्फबारी के बाद पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है (Photo: ITG)

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों  तक भारी बारिश और बर्फबारी ने ठंड की दस्तक दे ही है. मौसम विभाग (IMD) ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बताई है. हालांकि, पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद वहां पहुंचे टूरिस्ट के चेहरे पर रौनक आ गई है, वह मौसम का आनंद ले रहे हैं और अचानक बढ़ी इस ठंड का लुप्त उठा रहे हैं.

केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी

केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फ गिर गई है. इसके बाद से केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है. देश-विदेश से केदारनाथ पहुंचे तीर्थ यात्री बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं. केदारनाथ धाम में मौसम में बदलाव के बाद अक्टूबर माह में ही धाम में बर्फबारी होने  से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Char Dham Yatra helicopter services
चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू, कड़े इंतजामों के साथ DGCA ने दी मंजूरी 
kedarnath helicopter ride price hikes upto 49%
Kedarnath हेलिकॉप्टर यात्रा हुई महंगी, 49% बढ़ा किराया 
चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू (Photo: PTI)
हेलिकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए अब देने होंगे 5000 रुपये ज्यादा, 49% बढ़ा किराया 
Pushkar Singh Dhami
Dhami सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर किया बड़ा फैसला! 
The havoc of rain and snowfall in Kedarnath, highway closed.
केदारनाथ में बारिश-बर्फबारी का कहर, हाईवे बंद 

उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना बताई है. आज 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है. हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बढ़ती ठंड और मौसम अलर्ट का असर यात्रा पर दिखाई दे रहा है. बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही मौसम ने करवट बदल दी है, यहां मौसम बदलने के साथ ही ठंड बढ़ गई है. मौसम में बदलाव के कारण प्रशासन भी श्रद्धालुओं को गर्म कपड़े लेकर यात्रा करने की सलाह दे रहा है.

Advertisement

कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ो में भी बढ़ी ठंड

कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसमें गुलमर्ग का माउंट अफरवात और सोनमर्ग का जोजिला पास शामिल हैं. ताजी बर्फ गिरने से यह लोकप्रिय हिल स्टेशन एक विंटर वंडरलैंड में बदल गया है, और टूरिस्ट्स इस नज़ारे का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में अगले 36 से 48 घंटे के में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है.

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आ गई है. अधिकारियों के अनुसार यहां लाहौल-स्पीति जिले के गोंधला और केलांग में क्रमशः 5 सेमी और 4 सेमी बर्फ गिरी है. मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों भारी बारिश की संभावना बताई है और येलो अलर्ट जारी किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement