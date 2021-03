Weather Forecast Updates: दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना

दिल्ली में मंगलवार को सुबह से बनी उमस के बाद दोपहर में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई. साथ ही ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं, तापमान में भी गिरावट देखी गई है. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और रेवाड़ी, बावल, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, कोसली, झज्जर, मातनहेल, फ़रूखनगर, रोहतक, पानीपत, करनाल, खैरथल, राजस्थान के कोटपूतली में और यूपी के शामली में बारिश का अनुमान है.

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार की सुबह न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि इस मौसम के औसत तापमान से 4 डिग्री अधिक था. लेकिन दोपहर में हुई हल्की बारिश के बाद दिल्ली की हवा में ठंडक महसूस की गई.

मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने और आकाश में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह आठ बजकर पांच मिनट पर शहर में हवा की गुणवत्ता सूचकांक 224 पर दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है.

क्यों हो रही बारिश?

उत्तर-पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण और दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर ऊपरी वायु के चक्रवाती परिसंचरण के कारण ऐसा मौसम बन रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के विराटनगर, अलवर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ में हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे रह सकता है. साथ ही इन इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं इन इलाकों के पश्चिम में हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे रह सकता है.

अगले 2 दिनों के दौरान यहां होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और पश्चिम भारत के अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली के चमकने की संभावना है. वहीं, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने के कारण कल से यानी बुधवार से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा. वहीं, 25 मार्च से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना है.

MP में 24 घंटों के लिए यलो अलर्ट

मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में बिजली गिरने, तेज हवा और आंधी के चलने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 24 घंटों के लिए मध्य प्रदेश में यलो अलर्ट जारी किया है. इसके तहत भोपाल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के अलग अलग स्थानों पर आंधी, बिजली कड़कने/गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का अनुमान है.

विभाग के मुताबिक यलो अलर्ट के तहत 10 जिलों में (रीवा, सतना, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा) तेज हवाओं के साथ इसी तरह का मौसम देखा जा सकता है. इसके अलावा भोपाल और जबलपुर सहित छह संभागों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश होने की संभावना है.

